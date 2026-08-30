Le Grec de 23 ans, recruté tout récemment pour 26 millions d’euros en provenance du PAOK Salonique, a subi une rupture des ligaments croisés lors de la victoire 2-0 obtenue pour l’ouverture de la Bundesliga, lors de la 1re journée, contre le Hambourg SV, et manquera ainsi au BVB « plusieurs mois ».

Sur son compte officiel sur X, le vice-champion de Bundesliga a écrit : « Toute la famille du BVB est derrière toi, Giannis ! Tu reviendras plus fort ! » Le directeur général chargé du sportif du BVB, Lars Ricken, a déclaré : « Cette nouvelle nous touche très durement, car Giannis a déjà montré en très peu de temps pourquoi nous voyons en lui un formidable joueur pour le Borussia Dortmund. Mais pour l’instant, son objectif comme le nôtre est avant tout sa guérison. Giannis a tout notre soutien dans cette épreuve. »

Konstantelias, qui avait réussi de solides débuts en Bundesliga ponctués d’un but, s’était tordu le genou au début de la seconde période lors d’un duel pourtant anodin. Certes, il a pu quitter le terrain par ses propres moyens après de longs soins, mais à ce moment-là déjà, les gestes et les expressions du joueur comme du staff ne laissaient rien présager de bon.

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Comment le BVB va-t-il remplacer Giannis Konstantelias ?

Du point de vue de Dortmund, la question se pose désormais : comment remplacer Konstantelias ? Une chose est sûre, les dirigeants du BVB vont encore se creuser la tête dans les quelques jours restants avant la fermeture du mercato estival, mardi (1er septembre) à 20 heures.

Ricken l’avait d’ailleurs déjà laissé entendre samedi soir : « En fonction de la gravité réelle de la blessure, nous adapterons ensuite nos prochaines décisions. Mais une chose est sûre : au cours des trois prochains jours, nous n’avons rien d’autre en tête. »

Une solution interne pourrait être Fabio Silva, actuellement très mécontent, dont le nom a récemment été associé à plusieurs reprises à un départ éclair après seulement une saison à Dortmund. Mais avec l’absence de Konstantelias, cette hypothèse devrait être écartée.

Un nouveau retour de Jadon Sancho, toujours sans club, pourrait entre-temps redevenir une option sérieuse dans les réflexions des dirigeants du BVB. L’Anglais serait une solution toute désignée, présente un profil similaire à celui de Konstantelias et possède, comme lui et Konstantinos Karetsas, la qualité de créer de la dynamique sans temps d’adaptation.

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BVB : Jadon Sancho serait disponible sans indemnité de transfert

Les spéculations sur un nouveau retour de Sancho au BVB ont été légion ces dernières semaines et ces derniers mois, même si elles s’étaient calmées après les arrivées de Karetsas et de Konstantelias.

À Dortmund, Sancho a en tout cas connu les meilleures années de sa carrière jusqu’ici. Depuis la fin de son contrat avec Manchester United, le joueur désormais âgé de 26 ans est toujours sans nouveau club et serait disponible sans indemnité de transfert.

De ce point de vue, le risque serait donc limité, même si Sancho devrait être prêt à consentir à une nette baisse de salaire pour un troisième passage au Borussia. D’autant qu’une question sportive demeure de toute façon : l’ancien super-talent peut-il seulement encore retrouver son meilleur niveau ? Ses prêts récents à Chelsea FC et à Aston Villa ont, on le sait, été largement décevants.