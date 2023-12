Cesc Fabregas remet en cause le talent de Bellingham

Impressionnant avec le Real Madrid cette saison, Jude Bellingham est encore loin de convaincre Cesc Fabregas.

Arrivé au Real Madrid cet été en provenance du Borussia Dortmund, Jude Bellingham est sur un nuage cette saison. L’international anglais est rapidement devenu un élément incontournable du club madrilène sous les ordres de Carlo Ancelotti. Apprécié par plusieurs personnalités du football, Jude Bellingham doit montrer encore plus que ça pour séduire Cesc Fabregas.

Bellingham, ce n’est pas encore ça

Avec 15 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, Jude Bellingham est le joueur le plus décisif du Real Madrid cette saison. L’Anglais a été doublement récompensé pour son talent avec le Trophée Raymond Kopa lors de la cérémonie du Ballon d’Or et le Golden Boy 2023. Malgré ses bonnes prestations avec la Maison Blanche, l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund n’a pas encore séduit tous les supporters du Real Madrid.

C’est le cas de Penélope Cruz, une actrice espagnole et fan de Los Blancos, rencontrée par un journaliste de Sky Sports. « J’ai rencontré Penélope Cruz, elle joue la femme d’Enzo Ferrari dans ce film. Croyez-le ou non, Penelope est Madrilène, a grandi à Madrid et est une grande fan du Real Madrid. Je lui ai posé des questions sur Jude Bellingham et ses débuts au Bernabéu. Vous le croirez ou pas, elle ne savait vraiment rien de lui et n’avait rien à dire. Elle doit être la seule fan du Real qui n’est pas bouleversée par ce que fait le jeune M. Bellingham là-bas. Peut-être qu’elle a été tellement immergée dans ce film qu’elle n’a pas eu le temps d’assister aux matchs », raconte le journaliste dans des propos rapportés par The Sun.

Fabregas n’est pas impressionné par Bellingham

Si tous les supporters du Real Madrid ne sont pas impressionnés par Bellingham, il n’est pas si étonnant qu’un ancien joueur du Barça ne le soit pas non plus. Présent à la cérémonie du Golden Boy, Cesc Fabregas pense que Bellingham s’en sort avec le Real Madrid parce qu’il est bien entouré. « Il ne faut pas lui enlever son mérite. C’est le signe que son potentiel est énorme. Quand on est jeune, il est très important d’être bien entouré. J’ai eu beaucoup de chance à Arsenal, j’ai eu des joueurs expérimentés qui m’ont guidé. J’étais le bébé de l’équipe… Je suis sûr que Bellingham s’en rendra compte plus dans le futur », a déclaré Fabregas au micro de Marca. Des propos qui ne devraient pas étonner puisque le principal intéressé a annoncé lui-même avoir été aidé dans son adaptation au Real Madrid.