Mercredi après-midi, Ronald Koeman a dévoilé les 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde. Si Marten de Roon et Memphis Depay font partie de la liste, plusieurs cadres ont été laissés pour compte. Voici, selon Voetbalzone, les dix absences les plus surprenantes.

Emmanuel Emegha

L’attaquant, étroitement surveillé par Ronald Koeman, a connu de nombreux pépins physiques cette saison : seulement 18 matchs au compteur pour le capitaine du RC Strasbourg, qui repousse donc encore ses débuts en Coupe du monde avec les Oranje.

Kenneth Taylor

Sa carrière en Oranje semblait d’ailleurs terminée après le match dramatique contre la France en 2023 (défaite 4-0). Il n’a disputé qu’une seule rencontre avec les Pays-Bas depuis, sans jamais entrer dans les plans de Koeman cette saison. Ses récentes bonnes performances à la Lazio n’ont pas suffi à faire changer d’avis le sélectionneur.

Luciano Valente

Valente a fait ses débuts avec les Oranje en novembre, après des débuts fulgurants au Feyenoord. Le milieu de terrain a toutefois connu une forte baisse de régime lors de la deuxième moitié de la saison et passe donc de justesse à côté d’une place dans la sélection de Koeman pour la Coupe du monde.

Justin Bijlow

Comme Koeman a déjà désigné Bart Verbruggen comme gardien titulaire pour l’Euro 2024 et que Mark Flekken occupe depuis des années le rôle de doublure, Bijlow devait secrètement espérer que le sélectionneur retienne quatre gardiens pour la Coupe du monde 2026. Robin Roefs était déjà une valeur sûre aux yeux de Koeman. Malgré une saison convaincante à Gênes, Bijlow a finalement été écarté de justesse.

Quillindschy Hartman

Hartman a été sélectionné à cinq reprises en équipe nationale néerlandaise sous les ordres de Koeman. Il a fait ses débuts en 2023, marquant d’emblée un beau but contre la France (défaite 1-2). Cette saison, toutefois, il a peu joué à Burnley et a perdu sa place en Oranje.

Kees Smit

À l’approche de la Coupe du monde, Smit récoltait les éloges de Koeman et semblait donc promis à une place dans la liste des 23. Finalement, le sélectionneur a préféré ne pas le retenir, préférant ajouter un avant-poste supplémentaire.

Stefan de Vrij

Le défenseur de l’Inter était pourtant devenu un pilier des sélections de Koeman ; toutefois, une blessure contractée lors de la dernière journée de Serie A l’empêche de prendre part à la Coupe du monde.

Ian Maatsen

Maatsen avait brillé lors de la demi-finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne, marquant un but remarquable avant la défaite aux tirs au but des Oranje. Malgré ses 44 matchs avec Aston Villa, vainqueur de l’Europa League, il n’a plus été appelé en sélection depuis.

Zian Flemming

L’attaquant de Burnley a marqué onze buts en Premier League cette saison, performance qui, à ses yeux, méritait une convocation. « Je ne connais aucun autre avant-centre néerlandais qui en inscrit dix dans ce championnat », a-t-il confié à ESPN.

Jeremie Frimpong

Frimpong est sans doute l'absence la plus marquante dans la sélection de 26 joueurs retenue par Koeman pour la Coupe du monde. Ce joueur énergique de Liverpool avait souvent été aligné au poste d'ailier droit sous les ordres du sélectionneur des Oranje. Il semble toutefois avoir été écarté par Koeman pour de simples raisons sportives. Peut-être parce que le sélectionneur n'a pas l'intention d'aligner de véritables ailiers lors de la phase finale.

Même constat pour Lutsharel Geertruida.

Lutsharel Geertruida est également absent, ce qui surprend plus d’un observateur. Le défenseur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien comme arrière droit que dans l’axe, semblait pourtant disposer d’un avantage sur ses concurrents. Koeman lui a finalement préféré Jurriën Timber et Denzel Dumfries pour le Mondial.