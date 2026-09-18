Ces grands noms absents de la sélection des Pays-Bas

Xavi a écarté plusieurs noms de sa sélection pour les prochains matches contre l’Allemagne, la Serbie et la Grèce en Ligue des nations. Voici un aperçu des joueurs absents de la liste du nouveau sélectionneur des Pays-Bas.

Frenkie de Jong savait déjà qu’il manquerait à l’appel avec les Pays-Bas en raison de problèmes physiques. L’espoir est de le voir revenir au milieu du mois d’octobre avec le FC Barcelone. Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) et Ian Maatsen (Aston Villa) ne sont eux non plus pas assez en forme pour cette période internationale.

En raison de blessures, Xavi ne pourra pas non plus compter sur Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten et Xavi Simons durant cette période internationale. Ces trois joueurs ont subi de graves blessures et sont encore en rééducation pour un certain temps. Le trio avait également manqué la Coupe du monde de l’été dernier.

Le nom le plus marquant absent de la sélection néerlandaise est celui de Memphis Depay. L’attaquant des Corinthians était un élément incontournable sous Ronald Koeman, mais il est cette fois écarté. Dans cette sélection de 26 joueurs, il n’y a pas non plus de place pour Wout Weghorst.

Luciano Valente, international à deux reprises, n’a lui aussi pas l’occasion de faire ses preuves aux yeux de Xavi. Pour le sélectionneur, le fait que Steven Bergwijn évolue en Saudi Pro League ne pose pas de problème, mais il ne sera donc pas convoqué. Wouter Burger, Zian Flemming, Givairo Read, Stefan de Vrij et Kees Smit restent eux aussi dans leur club.

Les Pays-Bas ouvriront cette nouvelle saison de Ligue des nations le jeudi 24 septembre contre l’Allemagne. L’équipe de Jürgen Klopp, nommé cet été, se déplacera à la Johan Cruijff ArenA.

La Serbie sera l’adversaire de l’équipe de Xavi les 27 septembre et 4 octobre. Entre-temps, les Pays-Bas affronteront la Grèce le 1er octobre. Lors de la période internationale de novembre, ils joueront contre l’Allemagne (13 novembre) et la Grèce (16 novembre).

Xavi se présentera lundi en conférence de presse. Le sélectionneur des Pays-Bas donnera alors des explications sur la sélection qu’il a composée pour les rencontres de Ligue des nations.