"Cela deviendra clair pourquoi il est ici" - Havertz prospérera une fois qu'il sera en forme, promet Lampard

L'Allemand a fait des débuts discret avec les Blues, mais son nouveau entraîneur sait qu'il sera très bon une fois qu'il sera en pleine forme.

Frank Lampard n'a aucun doute que Kai Havertz prospérera à , mais insiste sur le fait que le jeune allemand doit d'abord se remettre en forme. Kai Havertz est arrivé dans le cadre d'un accord de 80 millions d'euros en provenance du , bien qu'il n'ait jusqu'à présent pas réussi à montrer tout son talent à Stamford Bridge. Après une prestation insipide lors de ses débuts contre , Havertz a eu du mal à se montrer lors de la défaite 2-0 de Chelsea contre ce dimanche.

Pourtant, Lampard n'a aucune inquiétude concernant le joueur de 21 ans, qui, selon lui, n'est pas tout à fait prêt physiquement. " Kai a occupé divers postes dans sa carrière, en tant que numéro neuf, numéro huit et numéro 10 ", a déclaré Lampard lors d'une conférence de presse. "Il a beaucoup joué sur la droite pour Leverkusen et j'ai ma propre vision pour l'avenir. La clé maintenant est de le remettre en forme. Kai, avec la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne sommes pas en mesure d'attendre. Nous devons le remettre en forme, et il deviendra très clair pourquoi il est ici."

"Profiter de ce match pour se remettre en forme"

Chelsea espère se remettre rapidement de sa défaite du week-end alors qu'ils rejouent ce mercredi en Carabao Cup. Barnsley se rendra à Stamford Bridge mercredi dans l'espoir de créer la surprise, mais Lampard est heureux de disposer d'un match supplémentaire pour permettre à ses joueurs de revenir en pleine forme : " Nous sommes dans la position que ce match pour moi consiste bien sûr à nous qualifier au tour suivant, ça le sera toujours, mais j'ai un oeil sur la forme physique de l'équipe parce que nous ne sommes pas en forme maintenant, ce qui signifie que notre jeu, notre pressing et la rapidité de notre jeu, il sera très difficile d'atteindre le niveau que l'on souhaite avec cette forme".

"Je vais donc utiliser ce match principalement pour que la première équipe arrive à se remettre en forme. En ce qui concerne Barnsley et le respect de la compétition, c’est une soirée énorme pour nous pour la forme physique de notre équipe. Nous sommes dans une position très difficile. Je ne veux pas nous comparer à toutes les autres équipes, mais nous avons eu une pause aussi courte que possible à cause de notre match de contre le , qui a eu lieu deux semaines après la fin de la saison de , puis nous sommes revenus et avons joué quand tout le monde a commencé, contrairement à quelques autres équipes de la Premier League" , a ajouté Frank Lampard.

"Nous avons également eu de nouvelles recrues, nous avons également eu des joueurs en quarantaine au début de la pré-saison, donc nous sommes clairement en mode pré-saison et c'est pourquoi il ne faut pas trop juger. Je ne suis pas trop pour le jugement de l'équipe à ce stade de la saison parce que nous manquons de forme physique pour les joueurs de l'équipe" , a conclu l'entraîneur de Chelsea.