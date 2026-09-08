Le magazine « France Football », en collaboration avec l'Union européenne de football « UEFA », a entamé ce mardi l'annonce de la liste officielle des candidats au Ballon d'Or 2026, considéré comme le trophée le plus important et le plus prestigieux du monde du football, après une saison exceptionnelle marquée par une concurrence acharnée entre les stars du ballon rond, tant sur le plan collectif qu'individuel.

Cette annonce de la liste finale intervient après des mois de suivi et d'évaluation des performances des joueurs avec leurs clubs et leurs sélections, le trophée reposant sur ce que les joueurs ont offert au cours de la saison écoulée, que ce soit en termes de titres remportés, de statistiques individuelles ou d'influence technique sur le terrain.

La saison passée a été riche en événements marquants, aussi bien sur le plan des compétitions nationales dans les grands championnats européens que sur celui de la Ligue des champions, sans oublier la Coupe du monde 2026, ce qui a fait de la course au Ballon d'Or de cette année l'une des plus palpitantes de ces dernières années, dans un contexte où un grand nombre de stars ont brillé en affichant des niveaux remarquables.

Les comptes du trophée ont commencé à dévoiler successivement les noms des candidats à cette récompense prestigieuse, et nous vous les communiquerons dès leur publication.

L'annonce a débuté par le trophée du meilleur club dans la catégorie féminine, et le premier candidat révélé est le FC Barcelone, champion de Liga et de Ligue des champions, en concurrence avec le finaliste de la Ligue des champions, le Bayern Munich, l'anglais Manchester City et le français Lyon.

Vient maintenant le moment d'annoncer le trophée de la meilleure équipe masculine, avec en premier Arsenal, champion de Premier League et finaliste de la Ligue des champions, en concurrence avec le Bayern Munich, champion de Bundesliga, le norvégien Bodø/Glimt, le brésilien Flamengo et le français Paris Saint-Germain.

Dans la catégorie meilleur entraîneur du monde pour les équipes féminines, les noms suivants sont en lice : Jonatan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (sélection du Japon), Pere Romeu (Barcelone), Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken).

Les Espagnols ont dominé les nominations dans la catégorie meilleur entraîneur du monde pour les équipes masculines, avec le quintuor composé de Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (sélection d'Espagne), Unai Emery (Aston Villa), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), ainsi que le Belge Vincent Kompany (Bayern Munich).

Tandis que de grands noms sont absents, à l'image de l'Allemand Hansi Flick, de l'Espagnol Pep Guardiola et des Argentins Diego Simeone et Lionel Scaloni.



La liste des candidates au trophée de la meilleure gardienne de but du monde 2026 comprend l'Allemande Ann-Katrin Berger, l'Espagnole Cata Coll, l'Anglaise Hannah Hampton, la Brésilienne Lorena et la Japonaise Ayaka Yamashita.

La liste du trophée du meilleur gardien de but du monde (trophée Lev Yachine) comprend l'Espagnol Joan García, le Marocain Yassine Bounou, le Belge Thibaut Courtois, l'Argentin Emiliano Martínez, le Suisse Gregor Kobel, le Sénégalais Édouard Mendy, l'Espagnol David Raya et son compatriote Unai Simón, le gardien cap-verdien Vozinha et le Russe Safonov.

Les deux stars arabes, le Marocain Ayoub Bouaddi et l'Algérien Ibrahim Maza, sont en concurrence avec 8 noms de renom pour le trophée Kopa du meilleur jeune joueur du monde.

Outre Bouaddi et Maza, la liste comprend également le Bosnien Kerim Alajbegović, l'Espagnol Pau Cubarsí, l'Ivoirien Yan Diomandé, l'Allemand Lennart Karl, le Français Elye Junior Kroupi, l'Espagnol Lamine Yamal, le Suisse Johan Manzambi et le Français Warren Zaïre-Emery.



Dans une surprise retentissante, la liste des 30 joueuses candidates au Ballon d'Or de la meilleure joueuse du monde a été dévoilée, et elle est dépourvue du nom de l'Espagnole Aitana Bonmatí, qui a remporté le trophée lors des 3 dernières années.

La liste des 30 joueuses est la suivante : Selma Bacha, Barbra Banda, Klara Bühl, Esmee Brugts, Mariona Caldentey, Scarlett Camberos, Kerstin Casparij, Temwa Chawinga, Cata Coll, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Alex Greenwood, Patri Guijarro, Pernille Harder, Yui Hasegawa, Rose Lavelle, Mapi León, Lorena, Melvine Malard, Manaka Matsukubo, Vivianne Miedema, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Wendie Renard, Alessia Russo, Khadija Shaw, Momoko Tanikawa, Caroline Weir et Tessa Wullaert.





Vient maintenant le moment d'annoncer la liste la plus importante, celle des candidats au Ballon d'Or du meilleur joueur du monde.

Le compte du trophée a dévoilé les noms séparément, et nous vous les communiquons successivement :

Liste des candidats :

Jude Bellingham, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, le tenant du titre Ousmane Dembélé, Bruno Fernandes, Luis Díaz, Erling Haaland, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Kylian Mbappé, Lautaro Martínez.



Le Ballon d'Or est décerné chaque année au meilleur joueur du monde, sur la base du vote d'un jury de journalistes sportifs représentant différents pays du monde, le lauréat étant choisi selon plusieurs critères, dont les plus notables sont la performance individuelle et collective, l'esprit sportif et la constance du niveau tout au long de la saison.

La cérémonie de remise des trophées du Ballon d'Or devrait se tenir le 26 octobre 2026 dans la capitale anglaise, Londres, pour la première fois dans l'histoire du trophée. On y annoncera le lauréat du Ballon d'Or, ainsi que les vainqueurs des autres récompenses individuelles, tels que le trophée « Yachine » du meilleur gardien de but et le trophée « Kopa » du meilleur jeune joueur, en plus du trophée du meilleur entraîneur, du meilleur club et de plusieurs autres récompenses.

Le Ballon d'Or suscite chaque année un grand intérêt à l'échelle mondiale, en tant que référence majeure pour sacrer le meilleur joueur du monde, au milieu d'un large engouement du public et des médias, en particulier avec l'intensification de la concurrence entre les plus grandes stars du football pour décrocher la récompense la plus précieuse au niveau individuel.

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