Le magazine « France Football », en collaboration avec l'Union européenne de football « UEFA », a entamé ce mardi l'annonce de la liste officielle des candidats au Ballon d'Or 2026, considéré comme le trophée le plus important et le plus prestigieux du monde du football, au terme d'une saison exceptionnelle marquée par une concurrence acharnée entre les stars du ballon rond, sur les plans collectif et individuel.

L'annonce de la liste finale intervient après plusieurs mois de suivi et d'évaluation des performances des joueurs avec leurs clubs et leurs sélections, le trophée récompensant ce que les joueurs ont réalisé au cours de la saison écoulée, que ce soit en termes de titres remportés, de statistiques individuelles ou d'influence technique sur le terrain.

La saison passée a été le théâtre de nombreux événements marquants, que ce soit au niveau des compétitions nationales dans les grands championnats européens, de la Ligue des champions, ou encore de la Coupe du monde 2026, ce qui a fait de la course au Ballon d'Or de cette année l'une des plus passionnantes de ces dernières années, dans un contexte marqué par l'éclat d'un grand nombre de stars et des prestations remarquables.

Les comptes officiels du trophée ont commencé à dévoiler progressivement les noms des candidats à cette prestigieuse récompense, et nous vous communiquerons les noms dès leur publication.

L'annonce a débuté avec le trophée du meilleur club féminin, et la première candidate dévoilée est le FC Barcelone, champion de Liga et de Ligue des champions, en concurrence avec le finaliste de la Ligue des champions, le Bayern Munich, ainsi que Manchester City et l'Olympique Lyonnais.

Vient à présent le moment d'annoncer le trophée de la meilleure équipe masculine, en commençant par Arsenal, champion de Premier League et finaliste de la Ligue des champions, en concurrence avec le Bayern Munich, champion de Bundesliga, le Bodø/Glimt norvégien, Flamengo au Brésil et le Paris Saint-Germain.

Dans la catégorie du meilleur entraîneur du monde pour les équipes féminines, les noms suivants sont en lice : Jonatan Giráldez « Lyon », Andrée Jeglertz « Manchester City », Nils Nielsen « sélection du Japon », Pere Romeu « Barcelone », Elena Sadiku « Celtic/BK Häcken ».

Les Espagnols ont dominé les nominations dans la catégorie du meilleur entraîneur du monde pour les équipes masculines, avec le quintet Mikel Arteta « Arsenal », Luis de la Fuente « sélection d'Espagne », Unai Emery « Aston Villa » et Luis Enrique « Paris Saint-Germain », ainsi que le Belge Vincent Kompany « Bayern Munich ».

De grands noms sont en revanche absents, à l'image de l'Allemand Hansi Flick, de l'Espagnol Pep Guardiola et des Argentins Diego Simeone et Lionel Scaloni.



La liste des candidates au trophée de la meilleure gardienne de but du monde 2026 comprend l'Allemande Ann-Katrin Berger, l'Espagnole Cata Coll, l'Anglaise Hannah Hampton, la Brésilienne Lorena et la Japonaise Ayaka Yamashita.

La liste du trophée du meilleur gardien de but du monde (trophée Lev Yachine) inclut l'Espagnol Joan García, le Marocain Yassine Bounou, le Belge Thibaut Courtois, l'Argentin Emiliano Martínez, le Suisse Gregor Kobel, le Sénégalais Édouard Mendy, l'Espagnol David Raya et son compatriote Unai Simón, Vozinha, le gardien du Cap-Vert, ainsi que le Russe Safonov.

Le Ballon d'Or est décerné chaque année au meilleur joueur du monde, sur la base du vote d'un jury de journalistes sportifs représentant différents pays du monde, le lauréat étant choisi selon plusieurs critères, dont les principaux sont la performance individuelle et collective, l'esprit sportif et la régularité tout au long de la saison.

La cérémonie de remise des trophées du Ballon d'Or devrait se tenir le 26 octobre 2026 dans la capitale anglaise, Londres, pour la première fois de l'histoire du trophée. Y seront annoncés le lauréat du Ballon d'Or, ainsi que les vainqueurs des autres récompenses individuelles, comme le trophée « Yachine » du meilleur gardien de but, le trophée « Kopa » du meilleur jeune joueur, en plus du trophée du meilleur entraîneur, du meilleur club et de plusieurs autres récompenses.

Le Ballon d'Or suscite chaque année un grand intérêt à l'échelle mondiale, en tant que référence la plus marquante pour sacrer le meilleur joueur du monde, au milieu d'un suivi populaire et médiatique considérable, notamment avec l'intensification de la concurrence entre les plus grandes stars du football pour décrocher le trophée le plus prestigieux sur le plan individuel.

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