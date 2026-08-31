Dani Ceballos, ancien joueur du Real Madrid, a surpris tout le monde lors du match entre le club merengue et Malaga, en Liga, hier dimanche.

Ceballos (30 ans) était présent au stade Santiago-Bernabéu, savourant la victoire de ses anciens coéquipiers face à Malaga. En attendant une décision concernant son avenir, le milieu de terrain a suivi la rencontre depuis l'une des loges VIP.

Selon le journal « AS », alors qu'il reste moins de 24 heures avant la clôture du marché des transferts, son retour au Real Betis constitue son objectif principal.

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Le Real Madrid a signé une victoire confortable sur le score de 4-0 face à Malaga, et les supporters ont retrouvé Ceballos, qui n'a pas voulu manquer l'occasion de revenir au stade Bernabéu.

Après le but de Mbappé, la caméra s'est arrêtée sur la loge VIP où était assis l'ancien joueur du Real Madrid.

Alors que sa prochaine destination n'est pas encore déterminée, le joueur s'entraîne actuellement seul dans la capitale, cherchant à revenir dans son club formateur : le Real Betis.

À l'approche de la clôture du marché des transferts, le sort de Ceballos reste incertain. Le joueur souhaite revenir dans le club vert et blanc, qu'il avait quitté en 2017 pour rejoindre le Real Madrid.

Les récentes démarches de la direction indiquent que le retour de Ceballos est devenu plus proche que jamais. Cependant, le temps presse et l'affaire n'a pas encore été bouclée.

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En début d'été, Ceballos a refusé une offre alléchante de l'Ajax, une proposition très attrayante tant sur le plan financier que sportif. Il estime que son avenir se limite au Real Betis, et rien d'autre.

Le problème d'enregistrement des joueurs au sein du club andalou constitue le principal obstacle à la conclusion de l'affaire.