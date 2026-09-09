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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

« Ce trio est égoïste » : un ancien du Barça ouvre le feu sur le Real Madrid

Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Ligue des Champions
FC Barcelone
S. Umtiti
J. Bellingham
Vinicius Junior
Kylian Mbappé
Espagne
Italie
France
Angleterre
Brésil

Le Real Madrid s'est imposé difficilement face à son hôte italien

Samuel Umtiti, ancienne star du Barça, a critiqué le Real Madrid après son match contre l'Inter Milan, hier mardi.

Le Real Madrid s'est imposé face à son hôte l'Inter Milan sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés hier au stade Santiago-Bernabéu, en ouverture de leur parcours en Ligue des champions.

Umtiti a déclaré sur l'émission « After Foot RMC » : « Le Real Madrid va souffrir cette année. Il y a beaucoup de points faibles dans cette équipe. Parfois, il y a de gros trous au milieu de terrain ; la défense, c'est presque impossible. »

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Il a poursuivi : « Ce soir, ils ont eu de la chance. Je ne vois pas une équipe soudée ; il n'y a rien du tout. Mbappé, Vinicius et Bellingham sont capables de s'entraider énormément. »

L'ancien joueur du Barça a conclu : « Ils peuvent être formidables. Mais il y a beaucoup d'égoïsme entre eux. Et si cela n'est pas abandonné, ça ne marchera jamais. Si j'étais l'entraîneur, je les prendrais tous les trois et on discuterait. »


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