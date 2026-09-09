Samuel Umtiti, ancienne star du Barça, a critiqué le Real Madrid après son match contre l'Inter Milan, hier mardi.

Le Real Madrid s'est imposé face à son hôte l'Inter Milan sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés hier au stade Santiago-Bernabéu, en ouverture de leur parcours en Ligue des champions.

Umtiti a déclaré sur l'émission « After Foot RMC » : « Le Real Madrid va souffrir cette année. Il y a beaucoup de points faibles dans cette équipe. Parfois, il y a de gros trous au milieu de terrain ; la défense, c'est presque impossible. »

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Il a poursuivi : « Ce soir, ils ont eu de la chance. Je ne vois pas une équipe soudée ; il n'y a rien du tout. Mbappé, Vinicius et Bellingham sont capables de s'entraider énormément. »

L'ancien joueur du Barça a conclu : « Ils peuvent être formidables. Mais il y a beaucoup d'égoïsme entre eux. Et si cela n'est pas abandonné, ça ne marchera jamais. Si j'étais l'entraîneur, je les prendrais tous les trois et on discuterait. »



