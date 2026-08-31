« Ce qu'ils font est extrêmement frustrant » : bras de fer anglais avec l'UEFA à cause de Liverpool

La Ligue anglaise de football (EFL) a exprimé sa déception à l'égard de l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, après avoir été contrainte de réorganiser le calendrier des matches du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, en raison de leur chevauchement avec les rencontres de la Ligue des champions.

La crise remonte au fait que le match entre Everton et Wolverhampton était fixé au 9 septembre, avant que l'UEFA ne programme la rencontre entre Liverpool et l'Atlético Madrid, en phase de ligue de la Ligue des champions, le même soir.

Or, les dispositions relatives à la sécurité et à la police ne permettent pas de disputer les matches de Liverpool et d'Everton à domicile le même jour.

La Ligue a annoncé dans un communiqué officiel, lundi, le report du match entre Everton et Wolverhampton au 16 septembre, la date à laquelle devait se jouer la confrontation entre Liverpool et Tottenham en Coupe de la Ligue.

Par conséquent, le match entre Liverpool et Tottenham a lui-même été avancé de 24 heures.

La Ligue anglaise a indiqué qu'elle avait discuté avec les responsables de l'UEFA des options pour remédier à la situation, mais elle a souligné que l'Union européenne n'était pas disposée à reprogrammer le match entre Liverpool et l'Atlético, en raison de l'incidence que cela aurait sur les déplacements des supporters venus de l'étranger.

Le communiqué de la Ligue a affirmé : « Au cours des dernières saisons, la Ligue a procédé à un certain nombre de changements pour accommoder l'expansion des compétitions de clubs de l'Union des associations européennes de football, une décision qui a été prise sans concertation suffisante avec les ligues nationales. »

Il a insisté : « Cela rend le manque de volonté de coopération de l'Union européenne de football particulièrement décevant, notamment pour les supporters des cinq clubs concernés, et nous présentons nos sincères excuses pour le désagrément que nous avons causé. »