Arne Slot, l'ancien entraîneur de Liverpool, a révélé la véritable raison de son refus de diriger la sélection des Pays-Bas.

L'entraîneur, qui a remporté la Premier League il y a deux saisons avec Liverpool, était en négociations pour prendre en charge la sélection néerlandaise après son limogeage du poste d'entraîneur de Liverpool cet été, mais il s'est retiré de la course.

Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, quittera son poste après la Coupe du monde 2026, et Slot était le remplaçant favori de beaucoup, dans la mesure où il se retrouvait sans emploi.

Certains rapports ont indiqué que Slot avait refusé l'opportunité en raison du salaire envisagé et de la durée du contrat, mais l'entraîneur âgé de 47 ans a révélé la véritable raison.

Slot a déclaré au journal néerlandais « Voetbal International » : « Ces dernières semaines, et particulièrement ces derniers jours, différents rapports sont apparus concernant la sélection néerlandaise, laissant entendre que je m'étais retiré du processus après de longues négociations, notamment au sujet du salaire et de la durée du contrat. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal anglais « Daily Mail » : « Ces spéculations sont fausses. Nous ne sommes tout simplement pas arrivés à ce stade des discussions. »

Il a poursuivi : « À ce stade de ma carrière, je préfère être sur le terrain d'entraînement avec les joueurs de mon équipe au quotidien. C'est une chose qui n'est pas possible de la même manière avec une sélection nationale. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas poursuivre les discussions et de ne pas entamer de négociations sur la forme d'un éventuel contrat. »

Il a conclu ses propos : « Ce serait un grand honneur pour moi de représenter mon pays comme sélectionneur national un jour. Cependant, ce n'était pas le bon moment pour moi. »