Ce joueur du PSG qui fait peur au Barça

Le FC Barcelone se prépare à affronter le Paris Saint-Germain en quart de finale retour de C1, et Xavi sera contraint d'effectuer des changements

Pedri semble prêt à remplacer le suspendu Sergi Roberto, et Sport affirme qu'après deux apparitions prometteuses d'une demi-heure, le virtuose catalan est prêt à débuter contre le PSG. L'objectif de Xavi serait d'aligner Frenkie de Jong et Ilkay Gundogan à la base du milieu de terrain, et Pedri plus en avant. Fermin Lopez sera probablement son remplaçant.

Devant, Joao Felix s'est montré performant ces dernières semaines, mais un facteur clé le maintiendra sur le banc : le retour d'Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain, suspendu à l'aller, devrait être de retour mardi soir. La même source estime que Xavi s'appuiera sur le travail défensif de Raphinha sur le côté gauche pour l'étouffer.

Le Barça a peur de Hakimi

MD estime que la présence de Hakimi est l'un des trois changements clés que Luis Enrique est prêt à effectuer. Lucas Beraldo devrait être relégué sur le banc, tandis que Marquinhos sera replacé au centre de la défense. Warren Zaire-Emery devrait remplacer Kang-In Lee, et Bradley Barcola devrait remplacer Marco Asensio, resté anonyme lors du match aller.

L'article continue ci-dessous

Trois changements qui devraient rendre le PSG plus rapide et plus direct. Si, sur le papier, Pedri représente une amélioration pour Barcelone, il faudra que Xavi fasse quelques ajustements. Gundogan s'est montré à son avantage sur le front de l'attaque, et Pedri n'a pas la même discipline positionnelle que Roberto au match aller.