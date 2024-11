Ce joueur du Barça hué par ses propres fans

FC Barcelone vs Las Palmas

Barcelone a connu une soirée plutôt détendue en Ligue des Champions contre Brest mardi soir lors d'une victoire calme 3-0.

Ce fut une très bonne soirée pour Hansi Flick et son équipe, qui ont renoué avec la victoire après une défaite contre la Real Sociedad et un nul contre le Celta Vigo, à une exception près.

Alors que Flick l'avait peut-être gardé pour dimanche contre Las Palmas, étant donné que Marc Casado est absent pour cause de suspension, Frenkie de Jong était une fois de plus sur le banc à Montjuic. Le Néerlandais est entré dans les cinq dernières minutes à la place de Pedri, qui a été ovationné après une bonne prestation. Mais lorsque de Jong est entré en jeu, plusieurs sifflets ont également été entendus. Sport ouvre la porte à l'idée que la confiance qu'il avait en Hansi Flick pourrait changer, avec le retour de blessure de Gavi.

Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que la hiérarchie du Barça était frustrée par ses contributions jusqu'à présent, estimant qu'il manquait de l'agressivité et de l'engagement nécessaires. De Jong est plus qu'habitué aux rapports négatifs à son sujet dans les médias locaux, mais en général, au cours de sa carrière à Barcelone, il a bénéficié d'une place de titulaire. Il semble que cette place lui échappe au vu des circonstances.