Ce joueur de Manchester United qui effraie le Barça

Xavi a l'intention de réutiliser un plan tactique précédent afin de contenir Marcus Rashford.

Les 32èmes de finale aller de l'Europa League entre Barcelone et Manchester United, jeudi soir, sont certainement l'un des matches les plus attendus de la saison. Deux des plus grands clubs du monde s'affronteront, tous deux en pleine forme.

Après plusieurs années d'accalmie, les deux clubs semblent revenir à leur meilleur niveau sous la direction de Xavi Hernandez et Erik ten Hag respectivement. Le match de jeudi promet d'être une bataille tactique fascinante, que le Barça voudra absolument remporter.

Pour ce faire, ils devront contenir Marcus Rashford. L'Anglais est dans une forme sensationnelle depuis la reprise du football national après la Coupe du monde, marquant 13 fois en 15 apparitions, ce qui fait de lui le joueur le plus prolifique d'Europe en ce moment.

Selon Diario AS, Xavi a l'intention de réutiliser un plan tactique précédent afin de contenir Rashford. Lors des dernières rencontres du Clasico, Ronald Araujo a été utilisé comme arrière droit, au lieu de sa position habituelle dans l'axe de la défense, afin de contenir Vinicius Jr du Real Madrid, et ce avec beaucoup d'efficacité. L'Uruguayen devrait s'aligner dans une position similaire jeudi, dans l'espoir d'avoir un impact similaire.

Le FC Barcelone devra être à son meilleur niveau au cours des deux matches afin de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europa League, mais il devra garder le talisman de Manchester United silencieux afin de se donner les meilleures chances possibles.