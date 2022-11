Ce conseil précieux d'un ancien Bleu à Deschamps

L'ex-international français Mikaël Silvestre s'est projeté sur les options tactiques de Didier Deschamps pour son milieu de terrain.

Après avoir entamé une nouvelle vie de dirigeant suite à sa carrière de joueur, Mikaël Silvestre garde un regard avisé sur le football. L'ancien défenseur de Manchester United suivra avec attention le parcours de l'équipe de France, qui tentera de conserver son titre mondial au Qatar, à partir du 20 novembre.

Remplacer Pogba ? Silvestre voit une solution

Alors que Didier Deschamps a dévoilé la liste des 25 joueurs appelés à s'envoler pour le Qatar, de nombreux observateurs s'inquiètent du manque de ressources des Bleus au milieu de terrain. Un secteur complètement décimé suite aux forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté, les deux maillons forts du Mondial 2018. La créativité du premier ne sera pas facile à combler. Pour Mikaël Silvestre, une alternative se dégage.

"Le plus évident, c'est Rabiot, a lancé l'ancien international français dans des propos accordés à bettingexpert. Il enchaîne les matchs, marque des buts et affiche un bon niveau avec la Juve."

Silvestre n'occulte pas non plus l'émergence d'Aurélien Tchouaméni, soulignant que Rabiot s'associerait parfaitement avec le Madrilène.

"Je pense que ces deux-là seraient les remplaçants naturels (pour Pogba et Kanté, ndlr), a-t-il continué. Rabiot a beaucoup plus d'expérience que Tchouaméni. Je pense que Deschamps peut travailler avec ces deux-là pour trouver l'équilibre et la dynamique afin de sortir du groupe dans un premier temps, et voir ensuite jusqu'où ils peuvent aller."

Pour rappel, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni font partie des 6 milieux de terrain convoqués par Didier Deschamps pour ce Mondial. Youssouf Fofana - qui affiche une belle connivence avec Tchouaméni depuis leur aventure commune à Monaco -, Mattéo Guendouzi, Eduardo Camavinga et Jordan Veretout complètent ce secteur de jeu.

Didier Deschamps aura également la possibilité d'octroyer ce rôle de milieu de terrain à un joueur offensif et plus créatif. Antoine Griezmann, qui marie qualité technique et générosité dans l'effort, semble avoir le profil de l'emploi...