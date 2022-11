France : Deschamps dévoile sa liste, Lizarazu lui pointe ses limites

Champion du monde 1998 avec Didier Deschamps, Bixente Lizarazu a observé avec attention la liste des Bleus et émet des doutes à un poste.

Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 25 ce mercredi soir et forcément, comme à chaque fois, il y a débat. Si le secteur offensif des Bleus est fortement garni et que certaines options privilégiées par le sélectionneur en défense font parler, notamment le fait de prendre très peu de latéraux de métier, c'est surtout le milieu de terrain qui en prend pour son grade depuis hier soir.

"Les milieux retenus sont ceux qui restaient"

Non pas que Didier Deschamps se soit trompé parmi ses choix concernant les six milieux de terrains, même s'il y a toujours à redire pour certains observateurs qui voulaient par exemple voir Tanguy Ndombele ou Boubacar Kamara dans cette liste plutôt que Jordan Veretout, mais bel et bien en raison du niveau global du milieu de terrain des Bleus.

C'est vrai qu'en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, l'entrejeu de l'équipe de France se retrouve fortement dévêtu. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne fait pas rêver. Quand on compare le vivier de joueurs en attaque, avec certains qui méritaient mais ne sont pas là en raison de la forte concurrence, et celui au milieu de terrain, il y a un fossé. Dans son habituel débrief de la liste pour L'Equipe, Bixente Lizarazu n'a pas caché qu'il a des appréhensions concernant le milieu de terrain qui dictera la réussite ou non des Bleus à la Coupe du monde.

"Tout dépend de notre milieu, c'est la clé"

"Sachant que Boubacar Kamara (Aston Villa) était sans doute en manque de compétition, les six milieux retenus sont un peu ceux qui restaient. Forcément, cela manque d'expérience dans ce secteur, puisque derrière Adrien Rabiot qui a 29 sélections et Aurélien Tchouaméni 14, ce ne sont que des joueurs à moins de 10 (Guendouzi en a 6, Veretout 5, Camavinga 4 et Fofana 2). Tout va justement dépendre de notre milieu. Ce sera la principale clé", a analysé le champion du monde 1998.

"Je ne suis pas trop inquiet pour notre défense, qui devrait retrouver assez vite ses repères à quatre. Et offensivement, on a des joueurs fantastiques. Mais en fonction du système, ce milieu de terrain à deux ou à trois éléments sera-t-il capable de se hisser au plus haut niveau international ? C'est un domaine où il faut souvent une grande expérience pour aller très loin. Cela représente donc la limite de ces Bleus. Bien sûr, d'autres nations favorites ont leurs incertitudes aussi. Mais pour la France, le milieu est la grande interrogation...", a ajouté Bixente Lizarazu.

Une interrogation et pour cause, si Didier Deschamps a confirmé que la défense à quatre serait de retour, cela veut aussi dire par conséquent un milieu de terrain à trois, ou à deux avec un numéro dix. Tchouaméni et Rabiot seront selon toute vraisemblance titulaire et concernant le troisième, certains militent pour Griezmann repositionné en relayeur, ou en numéro dix, tandis que Fofana semble être l'autre option. Dans tous les cas, le milieu de terrain, qui est d'une importance capitale au plus haut niveau dans le football moderne, pose question et devra prouver qu'il peut être la bonne surprise de cette Coupe du monde, sous peine d'être éliminé plus tôt que prévu.