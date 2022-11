Catastrophe pour le Maroc, un cadre se blesse à 10 jours de la Coupe du Monde 2022 au Qatar

Noussair Mazraoui, l’arrière droit du Bayern Munich, s’est blessé. Annoncé titulaire, ce samedi, contre le Schalke 04, le joueur de 24 ans est finalement resté sur le banc.

Dans un récent communiqué, la formation allemande a donné des nouvelles. « Noussair Mazraoui souffre d’un léger problème musculaire à la cuisse, a indiqué le Bayern Munich. Afin de ne pas le mettre davantage en danger de se blesser, il sera sur le banc ce soir. »

ℹ️ Noussair Mazraoui is dealing with a minor thigh muscle issue. In order to not put him at further risk of picking up an injury, he will be on the bench tonight. #packmas #S04FCB