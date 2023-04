Castellanos raconte son quadruplé contre le Real Madrid

L'attaquant de Gérone, Taty Castellanos, a supprimé ses réseaux sociaux il y a 15 jours, après avoir reçu des insultes en ligne pour a

Mardi soir, il a réagi de manière éclatante en réalisant peut-être la plus belle soirée de sa carrière : un coup de poker contre le Real Madrid.

Castellanos, qui a rejoint Girona en prêt l'été dernier, a contribué à Girona tout au long de la saison et a marqué un total de sept buts en Liga. Contre le Real Madrid, il a marqué plus de la moitié de ce total, en affrontant Eder Militao et en s'imposant, Castellanos ayant surmonté le marquage du Brésilien sur les quatre buts.

S'adressant à Movistar+ après le match, Castellanos a expliqué qu'il n'avait pas imaginé un tel exploit avant la rencontre.

"C'était une soirée de rêve. Nous avons joué un grand match contre un grand adversaire, l'un des meilleurs au monde. C'est du bonheur, je n'avais jamais imaginé cela. Je me réjouis avec les gens, ma famille, le peuple argentin qui m'a toujours soutenu. C'est fondamental.

Castellanos a marqué quatre buts contre le Real Salt Lake lorsqu'il jouait au New York City FC.

"C'était un rêve de marquer contre Madrid, mais contre le Real Salt Lake, on ne peut même pas l'imaginer. Je suis très heureux de cette victoire dont nous avions besoin, d'une manière ou d'une autre, pour regarder vers le haut [du tableau]. Nous parlons des meilleurs joueurs du monde. Nous partageons très bien, je suis très heureux pour tout, les gens et les garçons.

Les anciens coéquipiers de Castellanos ont suivi le match depuis New York, imitant sa célébration caractéristique. Ce n'est pas seulement l'une des plus belles soirées de sa carrière, mais aussi de l'histoire de Gérone. Les Blanqui-Vermells n'ont joué que trois saisons en Liga dans leur histoire, et cette victoire est sans doute la plus impressionnante qu'ils aient remportée contre les Blancos, qui en comptent désormais trois.