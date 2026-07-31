Casemiro : je rêvais chaque jour de jouer aux côtés de Messi

Le Brésilien Casemiro, joueur de l'Inter Miami, a affirmé qu'il avait toujours rêvé de jouer dans la même équipe que l'Argentin Lionel Messi, soulignant son désir de l'aider à continuer de décrocher des titres avec le club américain.

Casemiro a déclaré, lors de sa présentation comme nouvelle recrue de l'Inter Miami : « Je veux toujours être avec les meilleurs, je rêvais chaque jour d'être à ses côtés et de jouer avec lui. Je sais qu'il est impossible de l'arrêter, je n'ai jamais réussi à l'arrêter, et j'ai toujours eu besoin de l'aide de mes coéquipiers. »

Il a ajouté : « Tous les joueurs rêvent de jouer avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, et moi je vis un rêve. Je veux en profiter et l'aider à continuer de gagner. »

Casemiro a rejoint l'Inter Miami la semaine dernière, après la fin de son contrat avec Manchester United durant l'été, et a été titularisé pour la première fois samedi lors de la victoire face à Montréal sur le score de (1-0). Le milieu de terrain âgé de 34 ans a déclaré : « J'ai toujours été très clair sur le fait que si je jouais dans un club du championnat américain, ce serait l'Inter Miami. »

Casemiro a également reconnu avoir discuté avec plusieurs joueurs avant son transfert vers le championnat américain, parmi lesquels son compatriote Kaká, qui a disputé trois saisons avec Orlando City.

Casemiro aidera le club de Floride à remédier aux problèmes défensifs dont il souffre depuis ces dernières années, et que seule une puissance offensive menée par Messi était parvenue à compenser.

Le départ de Sergio Busquets à la fin de la saison dernière a par ailleurs accentué cette fragilité au cours de la saison en cours.

L'Inter Miami est le tenant du titre de la Coupe du championnat américain et occupe actuellement la deuxième place de la Conférence Est avec 37 points, à deux longueurs de Nashville. Le club débutera également son parcours en Leagues Cup mercredi prochain, une compétition dont il avait été sacré champion en 2023.