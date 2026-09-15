Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a affirmé qu'il faisait face à une décision cruciale concernant sa composition de départ pour affronter Brighton, dans le cadre du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise « Carabao », demain mercredi, laissant entendre qu'il devait trouver l'équilibre entre ménager certains éléments et aligner les plus aptes pour décrocher la victoire.

Interrogé sur la valeur des titres pour les entraîneurs à l'heure actuelle, et sur le fait de savoir si l'évaluation d'un entraîneur se limite désormais à la Premier League indépendamment des trophées soulevés, Carrick a expliqué lors de la conférence de presse consacrée à la rencontre, tenue ce mardi et rapportée par le site officiel du club : « Pour moi, les titres représentent la beauté et le vrai sentiment de la victoire. C'est la raison pour laquelle nous jouons au football et pratiquons le sport, et c'est assurément la raison pour laquelle je suis présent dans ce club : pour me battre afin de gagner. Ce n'est pas simple, bien sûr, mais remporter des titres et transmettre ces émotions aux supporters est sans nul doute quelque chose d'important. »





Faisant référence à l'ancienne approche de Sir Alex Ferguson consistant à donner leur chance à l'ensemble de l'effectif en Coupe de la Ligue, et sur le fait de savoir s'il adopterait le même choix ou s'il préférerait conserver son ossature de départ, il a répondu : « Oui, bien sûr, ce sont les décisions que nous devons prendre. Nous disputons différentes compétitions et nous avons déjà procédé à des changements ; l'important pour nous est de gagner les matches et de gérer l'effectif intelligemment pour maintenir tout le monde au plus haut niveau de forme et de concentration. Et malgré tout, nous abordons la rencontre de mercredi avec un seul objectif : la victoire. »

Quant à la manière de dépasser l'injustice des décisions arbitrales lors du dernier derby et d'exploiter cette énergie face à Brighton, l'entraîneur de Manchester United a insisté : « Nous devons passer au-dessus de tout cela et aller de l'avant. Nous devons continuer à enchaîner les victoires ; le total de points actuel n'est pas celui que nous visons et nous ne nous cachons pas derrière cela. L'important à présent est de retrouver le goût de la victoire et de reprendre cette habitude. »

Sur le point de savoir si la colère née des événements de la dernière rencontre donnera aux joueurs une motivation supplémentaire, il a commenté : « Les joueurs possèdent déjà cet état d'esprit et ce sérieux, et ils l'ont prouvé à plusieurs reprises en revenant fort après chaque faux pas. Et de telles situations vous donnent assurément une motivation supplémentaire à utiliser comme moteur pour avancer. »

Concernant les dernières nouvelles relatives aux blessures et le calendrier de retour d'Amad Diallo et de Matthijs de Ligt, Carrick a révélé : « Amad n'est pas encore proche d'un retour dans quelques jours et nous verrons comment les choses évoluent ; De Ligt, quant à lui, a poursuivi son programme de réathlétisation en vue de son retour. C'est pourquoi je préfère ne pas fixer d'échéance précise pour leur retour à l'heure actuelle. »

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Il a abordé la situation de Luke Shaw concernant une participation face à Brighton et sa forme physique, déclarant : « Il y a une possibilité qu'il soit présent pour le match de Brighton ; ce n'est pas totalement acquis, mais ce n'est qu'une question de quelques jours, pas plus. »

Quant aux options disponibles au poste d'arrière gauche en cas d'absence de Shaw, et plus précisément au niveau de Patrick Dorgu, il a expliqué : « Patrick a livré un très bon match face à Sabah, et il a également montré de bonnes choses lors de la dernière rencontre. C'est pour cette raison que nous disposons d'une liste élargie de joueurs pour pallier les manques ; les blessures ne sont pas une situation idéale, mais nous devons nous y adapter. »

Interrogé sur la forme de la nouvelle recrue Carlos Baleba et sur son retour au sein du groupe après la trêve internationale, l'entraîneur de United a affirmé : « Oui, absolument, il sera présent avec le groupe au cours de la semaine prochaine, ce qui signifie qu'il sera en bonne condition et prêt à apparaître après la période de trêve internationale. »

Carrick a conclu ses propos en évoquant ce que Baleba peut apporter au milieu de terrain de l'équipe, déclarant : « C'est un joueur qui possède une grande qualité et qui a une immense envie de se battre et de jouer avec ses coéquipiers ; c'est la raison qui nous a poussés à le recruter, car il apportera au milieu de terrain l'équilibre et le dynamisme requis de façon excellente. »