Carragher : "Suarez a essayé de nier avoir mordu Ivanovic"

L'attaquant de 33 ans était aussi controversé que prolifique à Anfield et son ancien coéquipier pense que son tempérament a coûté le titre aux Reds.

Luiz Suarez a initialement tenté de nier avoir mordu Branislav Ivanovic, défenseur de , lors d'un match nul 2-2 à Anfield en 2013, selon l'ancien coéquipier de l'attaquant de , Jamie Carragher. Ce n'était pas la première fois que Suarez mordait un adversaire, l'Uruguayen ayant été puni d'une amende et d'une suspension de deux matchs pendant son séjour à l' Amsterdam pour une attaque similaire contre Otman Bakkal du trois ans plus tôt.

La punition pour avoir mordu Ivanovic a été beaucoup plus sévère, cependant, l'attaquant du s'est vu imposer une suspension de 10 matches après que les officiels aient initialement manqué l'incident pendant le match. Et son ancien coéquipier, Jamie Carragher, qui estime que ce match a réduit les chances des Reds de décrocher un titre de la saison suivante, a révélé que Luis Suarez avait d'abord été muet lorsque les deux équipes sont retournées dans leurs vestiaires.

"Suarez voulait gagner à tout prix"

L'article continue ci-dessous

"Quand il est entré dans le vestiaire, on s'attendait à ce qu'il nous parle de ce qui s'était passé. Mais Luis a tout nié au début, espérant que les caméras ne l'aient pas vu". Carragher a déclaré à The Sports Show de Sky Sports. "Je pense que cela a eu un effet énorme sur Liverpool la saison suivante parce que Suarez a obtenu une suspension de sept, huit matchs (sic). Je pense qu'il a raté les quatre ou cinq premiers matchs de la saison suivante lorsque Liverpool a presque remporté le titre - Suarez était leur meilleur joueur".

Plus d'équipes

"Il y a eu deux matches dans lesquels Liverpool a perdu des points, je pense qu'ils ont perdu contre 1-0 et ont fait match nul à Swansea, donc cinq points ont été perdus lors des quatre ou cinq premiers matches et Luis Suarez n'a pas joué. La forme dans laquelle il était cette saison-là, il y avait de fortes chances qu'il ait changé l'un de ces matchs. Cet acte et la suspension qu'il a obtenu ont probablement affecté Liverpool davantage la saison suivante, car il n'y avait pas trop d'enjeu cette saison-là", a ajouté Jamie Carragher.

"Il l'avait déjà fait à l'Ajax avant de venir et il y avait eu d'autres situations de ce type dans lesquelles il avait été impliqué, ce qui, je crois, a poussé Liverpool à le transférer. Il a quand même voulu aller à Barcelone et il s'est passé quelque chose lors de la . Il est frustré, j'ai joué à ses côtés, vous savez que c'est mal mais vous sortez et défendez votre joueur et essayez de rester ensemble en tant que club et le soutenir. Je pense que cela l'a affecté à l'époque. Je ne crois pas avoir jamais vu un joueur qui veut autant gagner et qui franchit la ligne à plusieurs reprises. C'était un homme qui voulait gagner à tout prix", a conclu l'Anglais.