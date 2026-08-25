Carragher embarrasse Gary Neville avec une raillerie cinglante en direct

Jamie Carragher, la légende de Liverpool, a fait rire les téléspectateurs après s'être moqué de Gary Neville, l'ancienne star de Manchester United.

Le duo expérimenté de la chaîne « Sky Sports » a fait son retour sur les écrans lors de la première émission de « Monday Night Football » de cette saison.

Cependant, l'un des principaux points de discussion s'est terminé par des moqueries de Carragher sur la tenue de ses collègues.

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Carragher, âgé de 48 ans, a déclaré, selon le journal « The Sun » : « Puis-je en ajouter un autre à regarder ? ».

La légende de Liverpool s'est ensuite tournée vers Neville, désignant son pantalon avant de dire : « Tu vas remettre ce pantalon ? ».

Cette plaisanterie a fait rire Neville avant qu'il n'explique qu'il avait choisi un pantalon large.

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Carragher a lancé en plaisantant : « On dirait Frank Worthington (un ancien joueur) ».

La légende de Manchester United a alors répondu : « Vous verrez que Carragher se mettra à porter ces chaussures d'ici deux ou trois ans. Il finira par nous rattraper ».

L'homme de 51 ans s'est ensuite levé pour montrer son pantalon, ajoutant : « Je suis allé faire du shopping samedi à Londres. C'est cet homme qui a coordonné mes vêtements. Je vais vous dire ce que j'en pense, ils sont vraiment superbes. J'adore ».

Carragher a enfin adressé une dernière pique acérée à Neville en disant : « C'est quoi ces chaussures, ce sont des chaussures de polo ? »

Pour le malheur de Neville, les supporters chez eux semblaient également partager le point de vue de Carragher.

Sur les réseaux sociaux, l'un d'eux a écrit : « Gary Neville... ce pantalon », et un autre a ajouté : « Mais je ne suis pas fan du pantalon de Neville ».

Un troisième a renchéri : « Je viens de remarquer le pantalon de Gary Neville pendant le match de football américain, et je n'arrive plus à me concentrer sur autre chose maintenant ».







