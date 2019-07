Carlos Vela répond aux piques de Zlatan Ibrahimovic

L'attaquant mexicain de Los Angeles FC a réagi aux propos de Zlatan Ibrahimovic, qui s'est proclamé comme meilleur joueur de la MLS.

L'attaquant du , Carlos Vela, a indiqué à Zlatan Ibrahimovic qu'il était "de loin" le meilleur joueur de la Major League Soccer. Une contre-offensive, après que ce dernier l'ait provoqué dans ces propos en début de semaine.

Le buteur suédois a livré un grand match lors du derby de vendredi contre LAFC, quelques jours après avoir écarté les comparaisons avec Vela et en affirmant qu'il est facilement le meilleur joueur du championnat. Il a donc joint les paroles aux actes, avec un triplé qui restera dans les annales, surtout qu'il a permis aux siens de l'emporter.

Vela, cependant, a également brillé cependant, en marquant un doublé. Un doublé resté vain, à cause de l'exploit de la star d'en face. Ces deux buts ont tout de même hissé le Mexicain à un nombre remarquable de 21 buts en 20 matchs disputés cette saison, en plus de 12 passes décisives offertes. Vela occupe d'ailleurs la tête du classement des buts devant Ibrahimovic, qui se trouve à la deuxième place. Le Suédois a inscrit 16 buts en 17 apparitions.

Vela tenait à souligner son avance dans ce classement après le match de vendredi soir, profitant de l'occasion pour rétorquer à Ibrahimovic. "La comparaison montrerait un manque de respect envers lui, mais si nous regardons les statistiques et oublions l'âge, je suis meilleur que lui pour le moment, c'est la réalité", a déclaré Vela.

Le joueur de 30 ans a également a taclé le géant Scandinave, mais il n'a pas manqué non plus de lui exprimer son estime en raison de sa carrière remarquable : "Et pour ce qui est du reste, il a été Zlatan et seuls Messi et Cristiano [Ronaldo] (Lionel] sont meilleurs que lui. Tous les autres n'évoluent pas dans la même catégorie"

L'article continue ci-dessous

Depuis qu'il a rejoint Galaxy au début de la saison 2018, Ibrahimovic a inscrit 38 buts en 44 apparitions, remportant le titre de la meilleure recrue la saison dernière. Cette saison, Vela l'a donc devancé son nombre de buts alors que LAFC s'est hissé au sommet du classement de la Conférence de l'Ouest.

Malgré la victoire de vendredi soir, Galaxy est toujours à neuf points derrière LAFC, deuxième à l'ouest. Et Vela tenait à insister sur ce point après le match perdu de vendredi. "Aujourd'hui, nous n'avons pas eu un bon match. Nous sommes toujours en tête et nous devons préserver cela et oublier ce match", a-t-il déclaré.