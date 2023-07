Carlo Ancelotti deviendra sélectionneur du Brésil en 2024

Le président de la CBF a confirmé que Carlo Ancelotti prendrait les rênes du Brésil l'année prochaine, à la fin de son contrat au Real Madrid.

Le président de la fédération brésilienne, Rodrigues, a confirmé les plans de l'équipe après le départ de Tite à l'issue de la Coupe du monde 2022. Fernando Diniz prendra la tête de la Seleçao à titre intérimaire pendant un an et cumulera cette fonction avec celle d'entraîneur de Fluminense. Ancelotti prendra ensuite le relais lorsque son contrat avec le Real Madrid expirera à l'été 2024.

"Son plan de jeu (Diniz) est presque similaire à celui de l'entraîneur qui prendra la relève à la Copa América, Ancelotti", a déclaré Rodrigues. "Nous ne l'appelons pas entraîneur intérimaire de l'équipe nationale. Il viendra et assurera la transition au Brésil pour Ancelotti".

De nombreuses stars brésiliennes ont déjà fait savoir qu'elles souhaitaient qu'Ancelotti devienne le prochain entraîneur de l'équipe. Neymar a déclaré qu'il pensait que l'Italien "pouvait nous apprendre beaucoup de choses", tandis que Vinicius Jr a déclaré que l'entraîneur madrilène était le meilleur au monde et qu'il espérait pouvoir travailler avec lui sur la scène internationale.

Le Real Madrid a déjà été associé à des remplaçants pour Ancelotti. L'ancien milieu de terrain Xabi Alonso, qui dirige actuellement le Bayer Leverkusen, est pressenti pour prendre la relève l'été prochain.

La Seleçao disputera cinq matches de qualification pour la Coupe du monde entre septembre et novembre. La Copa América aura lieu en juin et juillet 2024, et Ancelotti devrait être installé dans ses nouvelles fonctions avant le début de la compétition.