Barça, Xavi attaque (encore) le Real Madrid

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a chargé, à nouveau, le Real Madrid après une nouvelle polémique sur l’arbitrage.

Il partira bel et bien en fin de saison. Mais pour le moment, Xavi reste l’entraineur du Barça. Et tant qu’il le sera, le technicien catalan ne se privera de défendre son club contre vents et marées. S’il y a une équipe qui le sait bien, c’est le Real Madrid. Le club madrilène était à nouveau, la cible des critiques de Xavi ce vendredi.

Laporta fracasse le Real Madrid

Le Barça est secoué par une polémique liée à l’arbitrage depuis plusieurs mois. Le club blaugrana est notamment soupçonné d’avoir soudoyé des arbitres en versant environ 7,3 millions d'euros à l’ancien vice-président de l'instance dirigeante de l'arbitrage Negreira. Alors que le Barça a critiqué le Real Madrid suite aux décisions arbitrales contre Almeria, le club madrilène a répondu aux Blaugranas en ressortant l’affaire Negreira. Une attitude fustigée par le président barcelonais, Joan Laporta, qui accuse le Real Madrid d’influencer la justice.

L'article continue ci-dessous

FC Barcelona

« Je suis sûr que le Barça sera acquitté. C'est une campagne orchestrée, non seulement par Madrid, mais aussi par la Liga, dans laquelle je suis toujours présent. Madrid ne se comporte pas bien. Le juge Joaquín Aguirre, à la demande du Real Madrid, a prolongé la période d'enquête. Un club comme le Real Madrid ne peut pas trop parler. Pendant 70 ans, les personnes chargées de nommer les arbitres étaient les supporters et les membres du club du Real Madrid. Regardez leur match contre Almería, c'est dommage et ils disent qu'ils aident le Barça. Nous sommes très en colère », a pesté Joan Laporta vendredi.

Xavi tacle le Real Madrid

Les propos du président du Barça sont partagés par Xavi. Le technicien catalan fustige également l’attitude du Real Madrid qui ressort à chaque fois l’affaire Negreira à travers sa chaîne officielle, Real Madrid TV.

GOAL

« J’ai déjà dit que je n’aimais pas que les arbitres soient conditionnés. Je pense que cela dénature la compétition et que les arbitres sont conditionnés. L’affaire Negreira ne nous a pas aidés. C’est une réalité, mais nous devons l’affronter. Je partage à 100 % les propos du président. Je ne suis ni le président de la Fédération ni celui de LaLiga. Je suis surpris que l’on permette ce genre de choses. Cela dénature complètement la compétition. Simeone a déjà dit que nous n’étions pas dupes. Bien sûr que nous le voyons, tout le monde le voit. Je suis d’accord avec Simeone, nous ne sommes pas dupes », a déclaré Xavi, amer contre le Real Madrid.