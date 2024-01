La cinglante réponse du Real Madrid à Xavi après ses propos sur l’arbitrage

Le Real Madrid a répondu sèchement à l’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, après ses propos sur l’arbitrage du match Real Madrid – Almeria.

C’est le sujet de tous les débats en Espagne depuis trois jours. Les décisions arbitrales du match Real Madrid – Almeria (3-2) de la 21e journée de Liga font parler depuis dimanche. Cela, au point de faire réagir le FC Barcelone par le biais de son président, Joan Laporta et son entraineur, Xavi Hernandez. Ce dernier, justement, a été repris par le Real Madrid ce mardi.

Xavi remonté contre l’arbitrage de Real Madrid – Almeria

Le Real Madrid s’est imposé face à Almeria dimanche grâce notamment à un penalty discutable accordé à Vinicius et transformé par Bellingham. Juste après le but de l’international anglais, Almeria s’est vu refuser le but du 1-3 pour une faute initiale sur…Bellingham. Des décisions qui n’ont pas manqué de faire réagir Xavi Hernandez qui a évoqué de façon indirecte un arbitrage favorable aux Madrilènes.

« Je l'ai vu. Si nous parlons, nous serons sanctionnés... mais tout le monde l'a vu. J'ai déjà dit à Getafe qu'il y avait des choses qui ne collaient pas, qu'il allait être très difficile de gagner ce championnat. Il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Tout le monde l'a vu », a déclaré l’entraineur du Barça.

L'article continue ci-dessous

Getty/ GOAL

Le Real Madrid charge Xavi

Les déclarations de Xavi sur l’arbitrage ne passent pas dans la capitale espagnole. C’est la chaîne de télévision du club madrilène, Real Madrid TV, qui s’est chargé de répondre à l’ancien international espagnol. Le média a saisi cette occasion pour rappeler au technicien catalan que c’est surtout son club, le FC Barcelone, qui est épinglé par la justice pour des fraudes liées à l’arbitrage en référence l’affaire Negreira.

DAZN

« Il est curieux que Xavi trouve étrange que des choses se passent en Liga et qu'il lui semble normal que pendant pratiquement toute sa carrière de footballeur, pendant 20 ans, son club ait payé le vice-président des arbitres environ 8 millions. J'insiste, pendant toute la carrière de Xavi. Pendant 20 ans. Soit un total, nous avons fait le calcul, de 600 matchs dans la carrière de M. Xavi Hernandez en tant que joueur du FC Barcelone, avec les titres correspondants. Nous ne le disons pas nous-mêmes, mais le juge, le procureur, la Guardia Civil.... Ces 600 matches sont suspects. Telle est la réalité. Son club est mis en accusation. Toute la période pendant laquelle Xavi a été joueur du FC Barcelone fait l'objet d'une enquête », a lâché Jesús Alcaide, directeur de Real Madrid TV sur les antennes de la chaîne.