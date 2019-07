CAN 2019 - Madagascar ne veut plus descendre de son nuage

Madagascar, qui dispute en Egypte la première CAN de son histoire, s'est qualifié pour les quarts de finale, en venant à bout du Congo, ce dimanche.

C'est l'histoire d'un petit poucet qui, plutôt que de faire des complexes, nourrissait de grandes ambitions. Cette histoire, c'est celle de , sur un nuage depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, et qui refuse d'en descendre.

Ce dimanche soir, la 107ème nation au classement FIFA, elle qui dispute la première de son histoire, s'est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition, venant difficilement à bout de la , au terme d'une séance de tirs aux buts durant laquelle aucun joueur malgache n'a tremblé (2-2, 4-2 TAB). Tout simplement historique.

Le s'accroche, insiste, puis s'incline...

Pourtant, tout n'a pas été simple pour le petit poucet de la compétition, à Alexandrie. En effet, si ce dernier avait eu le bonheur d'ouvrir le score de fort belle manière dès la 9ème minute de jeu suite à une merveille de frappe flottante inscrite par Amada, le Congo, plein de ressources, s'était chargé de remettre les compteurs à égalité par l'intermédiaire de Bakambu, à la 21ème minute de jeu. Tout restait donc à faire. ​

En seconde période, Madagascar croyait cette fois toucher au but suite à une réalisation inscrite de la tête à un quart d'heure du terme par Andriatsima, qui, tout heureux, pensait inscrire le but de la qualification. Mais cela, c'était sans compter sur une égalisation dévastatrice inscrite par le Congo dans le temps additionnel de la rencontre. Les deux équipes allaient devoir batailler 30 minutes supplémentaires.

Plus frais que leurs adversaires du soir, les Congolais insistaient durant la quasi totalité de celles-ci, mais Madagascar, accroché à son nuage et toujours invaincu en Egypte, ne cédait pas. Les minutes s'écoulaient et le spectre d'une séance de tirs aux buts se faisait de plus en plus présent dans les esprits des 22 acteurs. La suite, vous la connaissez... Madagascar est qualifié pour les quarts de finale, et peut donc continuer à rêver.