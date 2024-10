"C'est un personnage Fortnite ?", Ibrahima Konaté moqué pour sa tenue

Israël vs France

La tenue d'Ibrahima Konaté a fait beaucoup de bruit à son arrivée en sélection, lui qui a été largement critiqué.

Le défenseur central a été sélectionné pour l'équipe de France pour les prochains matches de la Ligue des Nations au cours de la semaine prochaine. Mais son choix vestimentaire semble avoir fait sourciller quelques supporters de football sur les réseaux sociaux.

Un fan @WallassInst876 a posté sur X : "non sérieusement, il est temps d'arrêter ces conneries et de se concentrer sur le football s'il vous plaît. Ce n'est pas la Fashion Week de Clairefontaine et vu notre niveau actuel, les joueurs devraient se faire très petits."

Un autre supporter @AEkataStudios a écrit : "Avis impopulaire : les rassemblements de la FFF sont de pire en pire. Les joueurs sont plus concentrés sur leurs tenues de clown que sur leur niveau, ils vivent pour les satellites. Un costume ou une tenue officielle devrait être obligatoire, marre de ces modes merdiques."

@MohamedTERParis a tweeté : "RIDICULE PATHÉTIQUE", tandis que @incognito_SZN a posté sur X : "Pour qui se prend-il, mon pote ? 😂😂😂😂."

@Mrlekan213 a écrit : "MDR. C'est ça le nouveau style ?", tandis que @LFC_SAIF01 a commenté : "Qu'est-ce qu'il fait ? 😭😭."

@htafchero a ajouté : "Le gars s'est présenté en tant que personnage de Fortnite", et @mocoUTD a posté : "Joueur peu sérieux".

Le joueur de 25 ans a fait un début de saison impressionnant pour Liverpool, ce qui lui a valu d'être sélectionné dans l'équipe de Didier Deschamps pour leur double match de Ligue des Nations. Si le défenseur - qui compte 17 sélections avec la France - joue bien sur le terrain, ce qu'il fait en dehors pourrait devenir moins pertinent.

L'équipe de France de Konaté reprendra sa campagne de Ligue des Nations jeudi soir en déplacement en Israël, avant de se rendre en Belgique trois jours plus tard. Les Français ont remporté un de leurs deux matches dans la compétition jusqu'à présent.