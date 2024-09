"C’était lui contre moi", Thibaut Courtois évoque sa relation avec Kylian Mbappé

Intrépide gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois a expliqué sa relation avec son nouveau coéquipier, Kylian Mbappé.

Mardi soir, le Real Madrid a remis son titre en jeu, recevant Stuttgart dans le cadre de la première journée de Ligue des champions. Lors de ce match, les Espagnols ont pris le dessus en s’imposant (3-1) devant les Allemands. Après le match, le gardien madrilène a évoqué sa relation particulière avec le capitaine de l’Equipe de France.

Mbappé ouvre son compteur en LDC avec le Real

C’est une soirée de rêve pour Kylian Mbappé, mardi. Comme lors de la finale de la Supercoupe de l’UEFA, l’attaquant français a encore prouvé lors de sa première apparition sous les couleurs du Real Madrid en Ligue des champions. Après une première mi-temps terne, l’ancien du PSG a permis au Real de prendre l’avantage au tout début de la seconde période.

« Vous savez quand vous jouer pour le Real Madrid, vous devez gagner tous les titres. À chaque match, on essaye de gagner. C’est l’obligation quand tu portes cet écusson. On va déjà essayer de gagner les prochains matchs. On verra où on en est à la fin de la saison », a déclaré l’ancien Monégasque en zone mixte après le match.

L'article continue ci-dessous

Courtois explique sa relation avec Mbappé

De son côté, Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, élu homme du match, a expliqué sa relation particulière avec le Bondynois. Le portier belge indique que les deux hommes se défient régulièrement à l’entraînement dans le but de toujours mieux faire.

« On a des petits jeux. L’autre jour avant le match, c’était lui contre moi. Il me dit: ‘je vais te mettre un but aujourd’hui’. Je lui ai arrêté un tir et je lui parle. Après, il a tiré sur le poteau et me dit: ‘t’as trop de chance’. Je lui ai arrêté un penalty, parfois il met un but. On se taquine un peu. C’est toujours chouette de se mesurer à un joueur de cette qualité. Ça me pousse à faire mieux et lui aussi », a déclaré Courtois au micro de Canal+ après le match.