Mikel Arteta a supplié les responsables de la Premier League de prendre une décision rapide et de l'appliquer directement dès cette saison.

Selon le journal « The Sun », Arteta a réclamé un élargissement des feuilles de match des équipes pour le « bien-être des joueurs ».

Les règles actuelles autorisent les entraîneurs à inscrire neuf joueurs sur le banc, contre les sept autorisés avant la pandémie de Covid-19.

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Mais Arteta souhaite que les responsables de la Premier League augmentent ce nombre afin de ne pas être contraint d'écarter le moindre joueur.

L'entraîneur d'Arsenal, dont l'équipe affrontera Aston Villa ce soir, a été contraint d'écarter des stars comme Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus de la feuille de match de son équipe cette saison, et il estime que cela engendre un certain nombre de problèmes. Ce duo doit désormais partir.

Arteta a déclaré : « C'est pour cette raison que je suppliais les responsables de la Premier League d'augmenter ces chiffres, uniquement pour la sécurité des joueurs, ce qui est le plus important. »

Il a poursuivi : « Je pense que chaque équipe a besoin de plus de 20 joueurs sur le terrain, idéalement, pour maintenir le niveau d'exigence dans les matches internationaux que nous disputons, mais ce sont les règles, et c'est dans le cadre de ces règles que nous devons jouer. »

Il a ajouté : « Nous devons être très proches des joueurs pour leur expliquer ces situations de la bonne manière, afin que chacun se sente important, car ils le sont vraiment. »

Arteta ne veut pas continuer à avoir des conversations « difficiles » avec les joueurs qui préféreraient être avec l'équipe plutôt que de rester à la maison à regarder les matches à la télévision.

Il a ajouté : « La question doit être posée aux joueurs plus qu'à quiconque. Que veulent-ils ? S'ils disent : non, je préfère rester à la maison, alors nous aurons un problème car ils n'aimeront pas ce qu'ils font. »

Il a enchaîné : « Mais je suis certain que si vous interrogez les joueurs, tout le monde voudra faire partie de l'équipe le jour du match, sinon vous devrez dire à l'un d'eux qu'il ne fait même pas partie de la feuille de match le jour du match. C'est extrêmement difficile. Et cela ne rend service à personne. »

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Arteta a poursuivi : « Cela ne rend pas service au club, cela ne rend pas service à l'évaluation du joueur, cela ne les aide pas à se sentir partie prenante ; à mon avis, c'est un vrai problème et il a une solution très simple. »