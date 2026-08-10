« C'est une faiblesse » : Mourinho adresse une critique acerbe à Guardiola

José Mourinho ne peut pas imaginer prendre sa retraite et pense qu'il pourra encore entraîner à plus de 70 ans.

Selon le journal « The Sun », l'entraîneur hors norme a adressé une critique cinglante à son vieux rival Pep Guardiola, lors de déclarations retentissantes.

Mourinho, âgé de 63 ans, est revenu au Real Madrid cet été pour une deuxième période et a signé un contrat de trois ans.

Mais le Portugais a révélé dans son nouveau documentaire sur Netflix qu'il avait encore beaucoup d'énergie en réserve.

José Mourinho a déclaré dans le documentaire : « Je ne peux même pas imaginer quand je m'arrêterai de pratiquer le football. »

Et de poursuivre : « Je dis encore dix ans, mais peut-être plus de 10. C'est amusant. Cela a été amusant, c'est amusant, et cela le restera toujours. »

Il a continué : « Je veux gagner davantage de titres. Je veux gagner de nouveaux titres. Je veux renouveler mes titres. Je veux le faire dans des endroits où je ne suis jamais allé. Je veux le faire dans des endroits où je suis déjà allé. »

Mourinho a ajouté : « Mon monde, c'est de marcher sur un terrain de football avec 50 000 ou 90 000 supporters. J'en ai eu 100 000. C'est ça, mon monde. »

Il a renchéri : « Sans le football, rien n'est complet en moi. Mais je ne crois pas que ce soit une obsession. Je ne le ressens pas comme une obsession. »

Le « Special One » a affirmé : « Quand on atteint un certain niveau, on a envie d'y rester pour toujours. »

Mourinho occupe le poste d'entraîneur depuis l'an 2000, lorsqu'il a été nommé à la tête de Benfica.

Le nouveau documentaire consacré à « l'entraîneur hors norme » retrace sa carrière depuis lors, y compris les trois années explosives qu'il a passées au Real Madrid, de 2010 à 2013.

Durant cette période, Mourinho s'est heurté à maintes reprises à Guardiola, qui entraînait alors le Barça.

Pep a fini par prendre une pause loin du football après avoir quitté le Barça en 2012, avant de prendre les rênes du Bayern Munich, et il est aujourd'hui sans club depuis son départ de Manchester City.

Mais Mourinho a promis qu'il ne ferait jamais la même chose, car prendre des vacances loin des entraînements serait un signe de faiblesse.

Il a déclaré : « Certains hommes ont besoin de longues vacances, ce que je déteste. Je déteste ce mot. Pour moi, les vacances sont synonymes de faiblesse. Ne me parlez pas de vacances. »

Il a conclu : « Je n'ai jamais besoin de repos. Je me reposerai lorsque Dieu en décidera ainsi. »