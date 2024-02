C'est osé ! Guardiola place Haaland à la même table que "Messi et Ronaldo"

Entre-temps c’était Griezmann, maintenant c’est Guardiola qui hausse le ton. Il place Haaland devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Attaquant hors pair et très efficace devant les buts adverses, Erling Haaland a les acclamations de son entraîneur Pep Guardiola. Pour le technicien espagnol, le Norvégien est plus fort que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui s’étaient quand-même partagé le Ballon d’Or pendant plus d’une décennie.

Haaland plus fort que « Messie et Ronaldo », selon Guardiola

Ce soir du mardi 13 février 2024, Manchester City sera aux prises avec Copenhague dans le cadre du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. En prélude à cette rencontre, l’ancien coach du Barça a salué la mentalité de son attaquant norvégien. Pour Pep, « même Messi et Ronaldo » n’avaient pas pu faire ce que fait Haaland aujourd’hui à cet âge.

« On ne lui met jamais la pression. On ne lui a jamais dit: 'Tu dois marquer des buts pour nous.' Sois impliqué dans ce qu'on doit faire et le reste viendra naturellement. Il l'a parfaitement compris parce qu'il est tellement fort mentalement, qu'après avoir marqué un but, il en veut un deuxième, puis un troisième », a rappelé l'entraîneur espagnol à la veille du rendez-vous européen contre Copenhague.

« Regardez ses statistiques à son âge. En Ligue des champions, même Messi et Ronaldo n'avaient pas les mêmes chiffres au même âge. Il marque partout et tout le temps. Pour cela, il faut avoir une mentalité, des compétences et des qualités particulières. Nous sommes ravis de l'avoir de retour en Ligue des champions. Deux mois, c'est très long. Cinq mois pour Kévin De Bruyne. Ils sont de retour et nous en sommes très heureux », a ajouté le technicien espagnol.

Oui, Haaland fait mieux que Messi et Ronaldo

Actuellement âgé de 23 ans, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund compte déjà 40 réalisations en 35 matchs de Ligue des champions. Le Norvégien fait mieux que les deux superstars, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

A cet âge, Cristiano Ronaldo ne comptabilisait que 11 buts en 13 matchs. Quant à lui, Lionel Messi en dénombrait 25 en 42 apparitions. Auteur de 52 buts en 53 matchs la saison dernière avec les Citizens, Haaland, bien qu’il soit freiné par une blessure cette saison, reste efficace devant les buts. Le joueur de 23 ans compte 21 buts et 6 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues.