C’est officiel : Spalletti prolonge son contrat avec la Juventus

L'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a trouvé un accord avec la direction du club pour prolonger son contrat et rester ainsi plus longtemps à la tête de la « Vieille Dame ».

Initialement arrivé en octobre dernier pour remplacer le Croate Igor Tudor et mener l’équipe jusqu’à la fin de la saison, l’ancien technicien de Naples a convaincu la direction de lui confier les rênes du club pour un projet à plus long terme.





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Selon « La Gazzetta dello Sport » et « Tuttosport », il s’apprête à signer un nouveau bail de deux ans, valable jusqu’en 2028.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus devrait officialiser cette prolongation dans les 24 heures ; Tuttosport précise même que l’annonce interviendra vendredi.

Selon les médias transalpins, l’entraîneur percevrait un salaire annuel oscillant entre 5 et 6 millions d’euros.

Selon certaines sources, son salaire de base s’élèverait à 5 millions d’euros, tandis que d’autres évoquent 6 millions d’euros avec les primes.

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Selon plusieurs sources, il touchera par ailleurs environ 3 millions d’euros pour la période courant d’octobre jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026.

Selon Tuttosport, la décision de le prolonger aurait été prise après la victoire 3-0 sur la pelouse de Sassuolo le 6 janvier, marquant alors la cinquième victoire en sept matchs sans défaite pour la Vieille Dame.

Selon le site « Football Italia », la prochaine étape pour la Juventus concerne la possible prolongation des contrats des milieux de terrain Weston McKennie et Manuel Locatelli.

Sur le terrain, l’objectif demeure une place qualificative pour la Ligue des champions 2026-2027, mais le club ne pourra officialiser ces prolongations qu’après avoir assuré sa place dans le Top 4 de Serie A. Actuellement cinquième avec 57 points, la Vieille Dame est à une seule unité de Côme, quatrième et dernier qualifié virtuel pour la C1.

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