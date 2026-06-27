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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

C'est officiel : les sept affiches des 32es de finale sont connues

Brésil vs Japon
Brésil
Japon
Coupe du monde
Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
France vs À déterminer
France
Suède
Argentine
Cap-Vert
Afrique du Sud vs Canada
Afrique du Sud
Canada
Côte d'Ivoire vs Norvège
Côte d'Ivoire
Norvège
Brésil
Japon
É.-U.
Pays-Bas
Maroc
Mexique
France
Suède
Argentine
Cap-Vert
Afrique du Sud
Canada
Côte d’Ivoire
Norvège

En attendant les autres rencontres

Sept affiches très attendues ont été officiellement programmées pour les 16es de finale de la Coupe du monde, qui se déroule en Amérique du Nord, marquant ainsi le début de la véritable course au titre mondial.

L’Afrique du Sud défiera le Canada, pays organisateur, tandis que le Maroc sera opposé aux Pays-Bas dans une rencontre aux allures de duel entre football arabe et football européen.

Le géant brésilien défiera le Japon dans un duel où vitesse et technique devraient faire la différence, tandis que la Bosnie-Herzégovine croisera la route de l’équipe américaine, l’un des pays hôtes.

Enfin, la Norvège défiera la Côte d’Ivoire dans un match équilibré, la Suède croiserá la France pour un choc passionnant, tandis que l’Argentine sera opposée au Cap-Vert dans un duel associant expérience et ambition africaine.

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