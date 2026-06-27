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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

C'est officiel : les huit affiches des 32es de finale sont connues

Brésil vs Japon
Brésil
Japon
Coupe du monde
Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
France vs Suède
France
Suède
Argentine
Cap-Vert
Afrique du Sud vs Canada
Afrique du Sud
Canada
Côte d'Ivoire vs Norvège
Côte d'Ivoire
Norvège
Brésil
Japon
É.-U.
Pays-Bas
Maroc
Mexique
France
Suède
Argentine
Cap-Vert
Afrique du Sud
Canada
Côte d’Ivoire
Norvège

En attendant les autres rencontres

Les huit premières affiches des 32es de finale de la Coupe du monde nord-américaine ont été officialisées, marquant le coup d’envoi de la course au sacre mondial.

L’Afrique du Sud défiera le Canada, pays organisateur, tandis que le Maroc croisera les Pays-Bas dans une rencontre aux allures de duel entre football arabe et football européen.

Le géant brésilien défiera le Japon dans un duel où vitesse et technique devraient faire la différence, tandis que la Bosnie-Herzégovine croisera la route de l’équipe américaine, l’un des pays hôtes.

Enfin, l’Argentine défiera le Cap-Vert dans un face-à-face entre expérience et audace africaine, tandis que l’Égypte croiserá l’Australie vendredi prochain.

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