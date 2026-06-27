C'est officiel : les huit affiches des 32es de finale sont connues

Les huit premières affiches des 32es de finale de la Coupe du monde nord-américaine ont été officialisées, marquant le coup d’envoi de la course au sacre mondial.

L’Afrique du Sud défiera le Canada, pays organisateur, tandis que le Maroc croisera les Pays-Bas dans une rencontre aux allures de duel entre football arabe et football européen.

Le géant brésilien défiera le Japon dans un duel où vitesse et technique devraient faire la différence, tandis que la Bosnie-Herzégovine croisera la route de l’équipe américaine, l’un des pays hôtes.

Enfin, l’Argentine défiera le Cap-Vert dans un face-à-face entre expérience et audace africaine, tandis que l’Égypte croiserá l’Australie vendredi prochain.