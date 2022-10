C'est la guerre : Neymar et Pogba reconvertis dans Call of Duty

Neymar et Paul Pogba feront désormais partie de l'univers de Call of Duty.

Après avoir été deux des meilleurs joueurs de la franchise de jeu FIFA ces dernières années, Neymar et Paul Pogba feront désormais partie de l'univers de Call of Duty.

La franchise Call of Duty reste l'une des plus populaires au monde. Son dernier opus - Modern Warfare 2 - comblera le fossé entre les jeux de tir à la première personne et les jeux de sport. Deux des footballeurs les plus connus de la planète - Neymar et Paul Pogba - sont des personnages jouables dans la dernière production de la franchise Infinity Ward, selon des captures d'écran qui ont fuité.

Si Neymar et Pogba ont été photographiés - comme vous pouvez le voir ci-dessus - dans le tout nouveau jeu, ils ne seront peut-être pas les seuls footballeurs que les joueurs pourront utiliser. Lionel Messi devrait également être ajouté en tant que personnage jouable, ce qui rendra les fans de football fous de Modern Warfare 2 lorsqu'il sera finalement ajouté au jeu.