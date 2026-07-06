Marquinhos, le défenseur brésilien, a affiché une déception palpable après l’élimination de la Seleção en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la Norvège (2-1). Le capitaine a livré un bilan sans concession des lacunes de son équipe.

Au coup de sifflet final, le défenseur n’a pas cherché à se dérober et a assumé ses responsabilités, offrant un discours qui reflétait l’ampleur de la déception dans le vestiaire auriverde.

Le capitaine du Paris Saint-Germain a reconnu sans détour les lacunes de son équipe tout en assumant son rôle de leader.

Dans des propos recueillis par le site « Foot Mercato », il a déclaré : « C’est incroyable. C’est vraiment difficile d’en parler. Nous devons accepter cet échec et nous remettre en question. Forts de notre expérience, nous savons que ces matchs sont extrêmement difficiles. Chaque ballon est décisif. »

La sélection norvégienne a su exploiter ses occasions avec brio. Nous avons gâché celles qui se sont présentées à nous. Nous en avons eu beaucoup. En Coupe du monde, c’est l’équipe qui commet le moins d’erreurs qui se qualifie pour le tour suivant. Nous devons en assumer la responsabilité. En tant que capitaine et l’un des joueurs les plus expérimentés, je dois assumer ma part de responsabilité. Nous devons reconnaître nos erreurs et les équipes futures devront en tenir compte. Il faudra faire preuve de patience avec les jeunes joueurs. »

Il conclut : « Avec de tels résultats, nous ne pouvons pas prétendre disputer la Coupe du monde. »

Le défenseur brésilien ne s’est pas contenté de ce bilan lucide ; il a aussi insisté sur la nécessité de repartir pratiquement de zéro afin d’éviter que ce scénario ne se répète lors de la prochaine Coupe du monde.

Il a déclaré : « Nous avons fourni un effort considérable, mais nous avons commis des erreurs à des moments où nous aurions dû être décisifs. Le football d’aujourd’hui est extrêmement équilibré, et nous devons tirer les leçons de nos erreurs. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus au stade pour nous soutenir. J’espère que le public continuera d’encourager les joueurs pour les générations à venir. Nous avons quatre ans de travail devant nous pour nous préparer pour la prochaine Coupe du monde. Dès aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre. »