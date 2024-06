Cible prioritaire du PSG, Kvaratskhelia sort du silence sur son avenir

Khvicha Kvaratskhelia, cible importante du PSG, a évoqué son avenir ces dernières heures.

Le Paris Saint-Germain va connaitre un mercato très mouvementé cet été. Le départ de Kylian Mbappé, dont le transfert au Real Madrid a été officialisé lundi dernier, va contraindre le club à recruter de nouveaux joueurs notamment en attaque. C’est d’ailleurs afin de remplacer le capitaine de l’Equipe de France que le PSG a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia et a même fait du Géorgien, sa cible prioritaire. Alors que le dossier connait de nouveaux rebondissements, l’ailier de Naples est sorti du silence sur son avenir, ces dernières heures.

Le dossier Kvaratskhelia se complique pour le PSG

Depuis les premières révélations sur un départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG avait commencé par cibler le marché des transferts afin de lui trouver un remplaçant. Le club de la capitale s’est intéressé à plusieurs attaquants ces derniers mois dont Rafael Leao, Victor Osimhen, Marcus Rashford, Victor Gyokeres ou encore Khvicha Kvaratskhelia. C’est justement sur le dossier de ce dernier que le PSG s’est avancé ces dernières semaines.

Un accord aurait même déjà été trouvé entre les deux parties même si rien n’est encore acté. Foot Mercato a d’ailleurs révélé que Luis Campos, directeur sportif du club parisien, était récemment à Monaco pour discuter avec l’agent du Géorgien de sa situation. Mais malgré une offre de plus 100 millions à Naples, le club italien n’a pas cédé et serait même en bonne voie pour prolonger Khvicha Kvaratskhelia.

La réponse cash de Kvaratskhelia sur son avenir

Alors qu’il était annoncé proche d’un départ au PSG, Khvicha Kvaratskhelia est désormais proche d’une prolongation avec Naples. L’ailier de 23 ans entre notamment dans les plans du nouvel entraineur napolitain, Antonio Conte, qui aurait mis un veto à son transfert cet été. Et, le principal concerné ne semble plus intéressé par un départ de Napoli non plus.

« Je ressens beaucoup d’amour à Naples, je veux dire que les supporters m’aident beaucoup, ils sont toujours à mes côtés et m’encouragent. C’est une grande responsabilité, car lorsque les gens vous apprécient et vous aiment, vous devez essayer d’être à la hauteur de leurs attentes. Je travaille dur et je fais tout pour rendre heureux les fans de Naples et de l’équipe nationale géorgienne. Je vais continuer comme ça et essayer de faire plus pour rendre mes fans plus heureux », a confié le Géorgien après la victoire de son pays contre le Monténégro, dimanche.