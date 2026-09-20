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BVB, actus : Niko Kovac annule son entretien avec le Sportstudio

« À cet endroit, nous avions en réalité prévu de parler avec l’entraîneur du BVB Niko Kovac. Mais il nous a annulé à la dernière minute, car il venait juste d’apprendre la mort de son compagnon de route de longue date et entraîneur adjoint Peter Hermann », a déclaré la présentatrice Katrin Müller-Hohenstein tard samedi soir dans l’émission Aktuelles Sportstudio de ZDF.

Un entretien remarquable sur la chaîne Sky avait précédé cela après le choc de la 4e journée de Bundesliga. Après que le présentateur Sebastian Hellmann a lui-même appris la mort de Hermann seulement pendant l’échange avec Kovac et les consultants TV Lothar Matthäus et Julia Simic, il a transmis l’information à ses invités, reléguant totalement au second plan la victoire 1-0 du BVB grâce à un but de Maximilian Beier et le retour de Dortmund en tête du classement pour la première fois depuis mai 2023.

« J’en ai un peu le souffle coupé. Il y a un ou deux mois, j’ai encore essayé de lui parler, ce n’était déjà plus possible », a déclaré Kovac, visiblement très touché par la nouvelle. À l’époque, a raconté l’entraîneur du BVB, c’est la fille de Hermann qui avait répondu au téléphone. « Sa maladie était malheureusement incurable. Je suis profondément triste, une bonne personne nous a quittés. »

Hermann a été sur le banc comme entraîneur adjoint lors de plus de 1 000 matches pour différents clubs, notamment le BVB, le FC Bayern, le 1. FC Nuremberg, Schalke 04, le Hambourg SV, le Bayer Leverkusen et l’équipe nationale allemande, marquant le football allemand pendant des décennies.

Lors de la conférence de presse après le match, Kovac a ajouté, la voix nouée par les larmes : « De ma part et aussi de la part de mon frère, à la famille de Peter, nos plus sincères condoléances. Une personne formidable nous a quittés. Pas seulement comme entraîneur adjoint à Munich, mais aussi comme entraîneur adjoint quand j’étais encore joueur à Leverkusen. Vraiment un choc. »

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BVB, rumeur : nouveaux détails sur l’intérêt du VfB pour Silva

Le VfB Stuttgart s’est penché à l’été 2025 sur un transfert de Fabio Silva, de Borussia Dortmund, comme l’a confirmé récemment le directeur sportif de Stuttgart Fabian Wohlgemuth. Mais les raisons de l’échec final du transfert étaient d’abord restées floues.

Le quotidien Bild affirme connaître les dessous du dossier : Stuttgart aurait ainsi décidé de renoncer à un transfert, estimant le joueur trop sujet aux blessures, alors qu’il n’y avait pas non plus de besoin extrême à ce poste à l’époque.

Silva a finalement rejoint le BVB en provenance des Wolverhampton Wanderers contre une indemnité de transfert de 22 millions d’euros. Cette saison, le joueur de 24 ans compte quatre buts en six matches.

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BVB, actus : incident curieux autour de Ryerson

Julian Ryerson a été victime d’une mésaventure insolite lors du match contre le VfB Stuttgart samedi soir. Le latéral droit du Borussia Dortmund a dû jouer pendant un moment avec un short déchiré.

La raison en était un duel avec Jamie Leweling, de Stuttgart, au milieu de la seconde période. Le joueur du VfB a alors tenté de séparer Ryerson du ballon et a déchiré le short de son adversaire.

Ryerson a ensuite signalé à plusieurs reprises qu’il devait changer son short abîmé, mais le banc n’a d’abord pas réagi. Ce n’est qu’après quelques minutes que le Norvégien a pu changer son short sur le bord du terrain, avant de poursuivre sans être dérangé.

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