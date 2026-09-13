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BVB, infos : Fabio Silva explique sa célébration avec Felix Nmecha

Jusqu’à la fin du mercato, Fabio Silva envisageait un départ du Borussia Dortmund. Le Portugais est finalement resté et a depuis nettement haussé son niveau. Il affiche jusqu’ici quatre buts en cinq matches officiels.

Lors du succès 3-0 contre Paderborn, Silva, qui n’était pour la première fois de la saison pas entré en jeu en tant que joker, a inscrit très tôt le but du 1-0. Au moment de célébrer, il a couru directement vers le banc et dans les bras de Felix Nmecha. L’attaquant a expliqué après le match pourquoi il avait fait cela.

« Parce qu’au football, comme dans la vie, ce n’est pas toujours facile. La saison dernière, et aussi au début de cet exercice, il y a eu beaucoup d’agitation autour de ma personne », a déclaré Silva, avant de poursuivre : « Il venait toujours me voir et essayait de me pousser pour que je m’améliore et que je me concentre sur les choses que je peux moi-même influencer. »

Le scepticisme initial dans l’entourage du club avait été grand lorsque l’attaquant n’avait d’abord pas réussi à répondre aux attentes placées en lui. Les critiques publiques et un temps de jeu fluctuant ont marqué les premiers mois de Silva. Durant cette période, Nmecha a endossé le rôle de motivateur.

« Il m’a toujours dit que je pouvais faire la différence. C’est l’un de mes meilleurs amis dans l’équipe et il m’a énormément aidé. Pas seulement après ce match, aussi lors de rencontres précédentes, quand ça se passait bien, je suis toujours allé le voir et je lui ai dit : merci de m’avoir autant aidé. »

Pour Silva, il est clair que la dynamique positive actuelle est étroitement liée à l’accompagnement de Nmecha : « C’est l’une des personnes qui ont vraiment contribué à ce que je puisse vivre ce moment. Et si je me retrouve maintenant dans une telle situation, c’est aussi grâce à lui. »

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BVB, infos : Nico Schlotterbeck a entretenu le mystère autour de sa forme physique

Nico Schlotterbeck a fêté son retour dans le onze de départ lors du succès 3-0 contre le SC Paderborn. Le fait que Schlotterbeck soit déjà de retour sur les terrains a surpris le public. Ce n’est qu’après le coup de sifflet final que le défenseur a expliqué le contexte au micro de Sky .

Il a expliqué avoir délibérément demandé à ne pas ébruiter les progrès des derniers jours afin de pouvoir travailler tranquillement sur sa forme. Le fait que cette tactique du secret ait fonctionné est aussi lié à un accord clair avec le club.

« Nous n’avons tout simplement pas encore beaucoup communiqué, parce que je ne le voulais pas », a révélé l’international. Il avait « repris l’entraînement il y a déjà une semaine ».

Le patron de la défense a en outre souligné à quel point cette période sur la touche l’avait affecté. « Le football, c’est déjà une addiction à l’adrénaline. Cela m’a énormément manqué, c’était une blessure grave », a expliqué Schlotterbeck. « Mais je suis heureux d’être de retour maintenant. »

Schlotterbeck a disputé près de 80 minutes contre le promu avant d’être remplacé. Au sujet de sa condition physique, il a déclaré sur DAZN : « Je me suis senti bien, nous avons fait un match correct, donc je suis content. À la fin, pour la première fois de ma carrière, j’étais effectivement un peu cuit et j’ai dû sortir. »

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BVB, infos : Nico Schlotterbeck sera-t-il déjà convoqué par Jürgen Klopp ? Ole Book fait le point

Le Borussia Dortmund est en contact direct avec la DFB au sujet d’une convocation de Nico Schlotterbeck pour le prochain bloc international, comme l’a confirmé le directeur sportif du BVB, Ole Book, après le duel contre Paderborn. Le sélectionneur Jürgen Klopp annoncera son premier groupe pour les prochains matches de Ligue des nations le 17 septembre.

« Nous avons bien sûr parlé avec la DFB et avec Jürgen Klopp. Mais ce qu’il en ressortira exactement, nous le verrons, ou vous le verrez alors », a déclaré Book.

Compte tenu de la sollicitation physique et de la gestion individuelle de la charge de travail du défenseur, une reprise progressive ou une mise au repos préventive pour les prochaines échéances est envisagée.

Pour la sélection allemande, le programme de la Ligue des nations débutera le 24 septembre avec un match à l’extérieur aux Pays-Bas. Ensuite, les deux rencontres à domicile contre la Grèce et la Serbie sont au programme, avant que ce bloc international ne s’achève par un déplacement en Grèce.

BVB, infos : Julian Brandt a inscrit un but de rêve pour l’Ajax Amsterdam

Grâce à une superbe action individuelle, l’ancien joueur de Dortmund Julian Brandt a lancé la large victoire 5-1 de l’Ajax Amsterdam sur la pelouse de Fortuna Sittard lors de la 6e journée d’Eredivisie. La recrue allemande a ouvert le score à la 35e minute et a ainsi mis le champion record sur la voie du succès.

Après une intervention défensive manquée des hôtes, Brandt a contrôlé de la poitrine le ballon revenu vers lui à l’entrée de la surface. Sans hésiter longtemps, le milieu offensif a ensuite frappé directement du pied gauche et expédié le ballon dans le coin du but, hors de portée du gardien.

Pour le joueur de 30 ans, il s’agissait déjà de son deuxième but en championnat sous le maillot du club traditionnel d’Amsterdam ; toutes compétitions confondues, il en est désormais à quatre buts en neuf matches officiels. Brandt avait rejoint Amsterdam librement cet été, après que son contrat au BVB n’avait pas été prolongé après sept ans.

Grâce à ce large succès, l’Ajax remonte à la cinquième place du classement d’Eredivisie.

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund

Date Compétition Match Samedi 12 septembre (15 h 30) Bundesliga Borussia Dortmund vs SC Paderborn Samedi 19 septembre (18 h 30) Bundesliga VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Samedi 9 octobre (20 h 30) Bundesliga Borussia Dortmund vs Werder Brême Mercredi 14 octobre (21 h) Ligue des champions FC Bodö/Gilmt vs Borussia Dortmund Samedi 17 octobre (15 h 30) Bundesliga Union Berlin vs Borussia Dortmund







