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BVB, rumeur : El Mala plus cher que prévu ? La pression monte sur le BVB

Avec une première offre, le Borussia aurait provoqué une grande irritation à Cologne. L’offre de la semaine dernière était apparemment nettement inférieure au package global de 50 millions d’euros qui serait réclamé. Malgré cela, il a récemment été dit qu’un grand optimisme régnait au BVB quant au fait que l’opération serait bouclée dans les prochains jours.

Du point de vue du Borussia, cela serait toutefois aussi important, selon un autre rapport de Bild . Car en interne, les dirigeants du FC se seraient mis d’accord sur le fait que même les 50 millions réclamés ne suffiraient plus à un moment donné si le transfert devait traîner jusqu’à peu avant la fin de la période des transferts.

En effet, il serait nettement plus difficile pour le club de la ville de la cathédrale de trouver un éventuel remplaçant dans les tout derniers instants du mercato. « C’est toujours aussi une question de temps : si vos caisses ne se remplissent que deux jours avant la clôture du mercato, cela ne vaut plus rien à ce moment-là », a expliqué Tim Steidten, le planificateur de l’effectif de Cologne. En outre, les Cologne devraient, s’ils identifient un remplaçant adéquat, payer encore plus d’indemnité de transfert, puisque le club vendeur serait au courant de ces nouvelles possibilités financières.

Steidten a également clairement indiqué que les Cologne ne ressentent eux-mêmes aucune pression pour agir : « Nous sommes absolument détendus. Said est un joueur du 1. FC Cologne et il s’y sent très bien – et nous nous sentons tout aussi bien avec Said, il n’y a donc actuellement absolument aucune raison de parler d’autre chose. »

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BVB, rumeur : un accord depuis des semaines ? Un énorme bond salarial attend El Mala

De son côté, El Mala aurait non seulement déjà eu des discussions avec le BVB, mais il se serait aussi, selon l’Express de Cologne, mis d’accord en coulisses avec les dirigeants depuis des semaines.

Sa mère, Sabrina El Mala, qui aurait encore fait capoter le transfert à Brentford FC en raison du manque de perspective en Ligue des champions, serait elle aussi en étroit échange avec la direction de Dortmund.

Selon les rumeurs, toutes les parties se seraient déjà aussi fixées sur les détails exacts du contrat. Le joueur de 19 ans recevrait ainsi un contrat de cinq ans chez les Schwarzgelben. Lors de sa première saison, l’ailier gauche se verrait alors offrir un salaire de 5,5 millions d’euros, qui pourrait ensuite grimper à 8,5 millions d’euros.

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BVB, infos : Kessler laisse la porte ouverte pour un transfert d’El-Mala

Malgré toute l’agitation autour de sa personne, El Mala ne laisse rien transparaître sur le terrain d’entraînement, comme l’a souligné le directeur général sportif Thomas Kessler dans un entretien avec Kicker : « Il travaille chaque jour avec un grand professionnalisme, s’implique totalement et est pour nous un joueur au potentiel exceptionnel. »

En raison de ce potentiel, il n’est donc guère surprenant pour Kessler « que d’autres clubs s’intéressent à un tel joueur et spéculent à son sujet ». Le dirigeant du FC tient toutefois à préciser : « La situation est inchangée. Said est notre joueur et possède un contrat de longue durée. » Il veut désormais se concentrer sur « ce qui nous attend, et nous sommes heureux que Said soit un élément important de notre équipe ».

Kessler a toutefois aussi délibérément laissé la porte ouverte à un transfert lors de cet entretien : « En principe, la règle est la suivante : nous prenons toujours des décisions dans l’intérêt du 1. FC Cologne. Si un jour devait arriver un moment où tant les conditions sportives que les conditions économiques nous convainquent absolument, nous nous pencherions bien entendu sur le sujet. » Selon lui, ce moment n’est pas encore arrivé à l’heure actuelle.

BVB : matches amicaux, dates, diffusions TV cet été

Date Heure Match Diffusion à la TV et en livestream Lieu du match samedi 1er août 12 heures (heure allemande) FC Tokyo vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFG Stadium (Tokyo) dimanche 9 août 15 heures (heure allemande) FC Arsenal vs. BVB BVB-TV / Sky Emirates Stadium (Londres) samedi 15 août 17h30 BVB vs. AS Rome BVB-TV / Sky Signal Iduna Park (Dortmund)



