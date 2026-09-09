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Matthias Sammer 2025Getty Images

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BVB, actualités et rumeurs - « Nous devons sortir de ce débat » : Matthias Sammer appelle à un changement d’approche au Borussia Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund vs Paderborn
Borussia Dortmund
Paderborn

Le conseiller de Dortmund prend la parole entre carotte et bâton. Les infos et rumeurs autour du BVB.

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BVB, actualités : Matthias Sammer appelle à un changement d'approche

Matthias Sammer a expressément salué le retour au recrutement de jeunes joueurs talentueux et capables de se développer au Borussia Dortmund. « Par le passé, on a peut-être un peu négligé le fait d'aller chercher l'un ou l'autre jeune joueur à potentiel », a déclaré le conseiller du BVB sur Prime Video.

Cependant, l'homme de 59 ans souhaite une autre gestion des talents, une autre orientation. « Nous devons sortir de la discussion qui consiste à recruter de jeunes joueurs uniquement pour pouvoir les revendre plus tard à prix d'or », a exigé l'ancien joueur phare du BVB. « Nous devrions recruter de jeunes joueurs pour rendre l'équipe meilleure et les aligner sur les exigences de Dortmund. »

Avec Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias ou Joane Gadou, Dortmund a recruté cet été énormément de talent. Sammer a expressément salué le bon travail de l'entraîneur Niko Kovac et du directeur sportif Ole Book.

Sammer se montre ouvert à l'appel de l'environnement du club et du public en faveur d'un style de jeu plus attrayant de la part des Dortmundois, mais il est peu convaincu par l'exigence de « spectacle ». Le mélange est décisif.

Pour lui, « les vertus fondamentales du football » passent avant tout. Celles-ci « doivent être équilibrées : l'attractivité avec le ballon, la clarté sans le ballon, la personnalité et différentes solutions dans les différentes phases de jeu », a développé Sammer.

Le BVB vise « un changement, cela ne fait aucun doute », a poursuivi Sammer. « Tout le monde, tout le monde est prêt. Mais pas pour le changement en lui-même, plutôt sur des bases stables. »

FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDGetty Images

BVB, rumeur : un dirigeant de club licencié à cause de transferts avortés

Avec Ethan Nwaneri, le BVB a réagi à la grave blessure de Giannis Konstantelias. Le fait que le super talent d'Arsenal agite désormais Dortmund, et non pas Marcel Regula de Zaglebie Lubin, aurait prétendument coûté son poste à un haut responsable.

En tout cas, les médias polonais supposent que le transfert avorté de Regula a été fatal à Pawel Jez, licencié lundi par le club de première division.

On ne sait pas exactement pourquoi, au bout du compte, le BVB a renoncé à un accord avec Lubin et à Regula, qui aurait figuré très haut sur la liste des candidats à Dortmund. Dans la foulée immédiate, Jez a affirmé qu'au plus tard l'été prochain, mais peut-être déjà lors du prochain mercato hivernal, le BVB reviendrait à la charge pour Regula.

Dans le contexte de son licenciement, cela sonne presque comme s'il avait tenté de détourner l'attention du transfert à plusieurs millions raté avec le vice-champion d'Allemagne. Il était question d'une indemnité de transfert de six à huit millions d'euros pour le polyvalent offensif de 19 ans.

Borussia Dortmund v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

BVB, actualités : Serhou Guirassy fête un jubilé avec un « triplé » historique

Il existe de pires façons de célébrer son 100e match pour un club. Serhou Guirassy a inscrit deux buts en fin de match pour éviter la perte de points qui se profilait lors de l'ouverture de la reine des compétitions. C'étaient les 63e et 64e buts du joueur de 30 ans pour le BVB, un ratio sensationnel !

Peu après son doublé, le n° 9 de Dortmund a également écrit l'histoire de la Ligue des champions. En tant que premier joueur de tous les temps, il a en effet « réussi », après avoir marqué deux fois dans le bon but, à marquer aussi une fois dans le mauvais. Guirassy n'y pouvait certes rien, puisque le gardien Gregor Kobel l'a malchanceusement bombardé, mais cette place dans les livres d'histoire, personne ne pourra plus la lui enlever.

BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

Date

Compétition

Match

Samedi 12 septembre (15h30)

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. SC Paderborn

Samedi 19 septembre (18h30)

Bundesliga

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

Samedi 10 octobre

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. Werder Brême

Mercredi 14 octobre (21h)

Ligue des champions

FC Bodö/Gilmt vs. Borussia Dortmund

Samedi 17 octobre

Bundesliga

Union Berlin vs. Borussia Dortmund

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