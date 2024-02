But refusé à Leipzig, Toni Kroos et Ancelotti se contredisent !

Alors que le RB Leipzig a ouvert le score contre le Real Madrid, mardi soir, le but des Allemands a été refusé par l’arbitre de la rencontre.

Le Red Bull Arena a servi de cadre, mardi soir, au match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le Real Madrid. Une rencontre qui a tourné en faveur des Espagnols, qui se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1). Mais les Allemands se sont vu refuser un but en première mi-temps.

Il y a eu bousculade, selon Ancelotti

Au tout début du match, notamment dès la 2e minute de jeu, le Real Madrid a été rapidement mis en difficulté avec l’ouverture du score par Benjamin Sesko pour Leipzig. Mais le but aura été refusé par l’arbitre de la rencontre pour une position illégale. Si les Allemands ne comprennent pas la décision du juge central d’annuler le but, Carlo Ancelotti explique ce qui a conduit l’arbitre à agir dans ce sens.

« Je comprends que ça gêne le gardien. Il poussait Lunin, je pense que c’est assez clair. Nous avons eu un malentendu car ils n’ont pas sorti le ballon, ils se sont excusés et rien ne s’est passé », a déclaré le technicien italien après la victoire de son équipe. L’ancien coach du PSG estime que Henrichs avait empêché Lunin dans son geste.

Le but « aurait dû être accordé », selon Kroos

C’est la polémique après le but refusé à Leipzig. Contrairement à son coach, Toni Kroos estime que l'arbitre du match s'était trompé en refusant l'ouverture du score aux Allemands. Pour l’ancien du Bayern Munich, le but est bien valable.

« Je pense qu'en fin de compte, il siffle un hors-jeu parce qu'il (Benjamin Hendrichs) est sur la trajectoire (du gardien) mais le gardien est loin du ballon. C’est pourquoi, oui, le but aurait dû être accordé », a déclaré Toni Kroos auprès de la télévision allemande après le match.

De son côté, l’entraîneur de Leipzig abonde dans le même sens que Kroos. « Nous avons marqué un but rapide qui aurait dû compter. Je pense que tout le monde dans le stade l'a vu. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas un hors-jeu. C'est fini, terminé. Cela ne devrait pas arriver. S’ils reconnaissent leur erreur, et j’espère qu’ils le feront, il faut l’accepter et pardonner », a déclaré Marco Rose.