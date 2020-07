Buffon efface le record de Maldini

Gianluigi Buffon est devenu ce samedi le joueur le plus capé de l’histoire de la Serie A italienne.

Et un record de longévité de plus pour Gianluigi Buffon. Titulaire lors du derby de , ce samedi, l’ancien portier parisien va disputer sa 648e rencontre du championnat italien. Aucun joueur dans l’histoire du Calcio n’avait fait aussi bien.

Jusque-là, le champion du monde 2006 détenait cette marque avec son ancien coéquipier en Squadra Azzurra, Paolo Maldini. Ce dernier occupait la 1e place depuis onze ans, et reste toujours le joueur de champ le plus capé.

Sur le podium des joueurs les plus capés on retrouve également Francesco Totti. Il Capitano s’est arrêté à 619 rencontres. Le Top 5 italien est complété par Javier Zanetti et Gianluca Pagliuca.

Plus d'équipes

Pour rappel, Buffon (41 ans) est revenu à Turin l’été dernier à la suite d’un court séjour dans la capitale française. A présent, il n'est que remplaçant chez les Bianconeri. Mais, c’est un statut qui lui convient et il brigue actuellement sa 10e couronne de champion d’ .