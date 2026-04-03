Bruno : Le retour de Ronaldo à Manchester United me donne des frissons

Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, s'est dit très heureux d'avoir pu partager quelques moments avec son compatriote Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr.

Cela coïncide avec la célébration par Bruno de son égalisation du record de Ronaldo en remportant le titre de joueur du mois de la Premier League pour la sixième fois.

Le milieu de terrain de 31 ans a égalé le record de Cristiano ce vendredi, après avoir remporté le titre du mois de mars, mois au cours duquel il a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives, contribuant ainsi à consolider la troisième place des « Red Devils » au classement.

Ronaldo avait remporté son sixième titre de meilleur joueur du mois en Premier League en avril 2022, lors de son deuxième passage au club, qui avait débuté par son retour de la Juventus l'été précédent.

Lors d'une interview sur le site officiel de Manchester United, Bruno Fernandes a été interrogé sur les joueurs qu'il considère comme des modèles, et il a répondu : « Cristiano est le choix le plus évident pour moi. »

Bruno Fernandes a ajouté : « Il est portugais, et tous ceux qui appartiennent à la génération post-2000 – je suis né en 1994 – l’ont admiré et suivi depuis cet âge-là et même avant. »

Le capitaine de United a poursuivi : « Il a remporté le Ballon d’Or avec le club, ce qui est vraiment exceptionnel. Et tous les supporters ici n’oublieront jamais le jour où il est revenu contre Newcastle. »

Fernandes a poursuivi en décrivant ces moments : « Ce fut une journée inoubliable ; il est revenu, a marqué deux buts et donnait l’impression de ne jamais être parti. L’ambiance dans le stade était folle ce jour-là, peut-être la meilleure que j’aie jamais vécue. »

Il a conclu : « Le simple fait que Cristiano soit revenu, l’ambiance qui régnait lorsqu’il est entré sur le terrain et la façon dont il a été présenté, tout cela me donne encore des frissons aujourd’hui. »

Il convient de rappeler que Ronaldo a fait ses débuts lors de son deuxième passage à Manchester United le 11 septembre 2021, marquant ses deux premiers buts pour son équipe lors d’un match qui s’est soldé par une victoire 4-1 contre Newcastle en Premier League.



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