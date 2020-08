Bruno Guimarães : "Je savais à quel point j'étais important pour Lyon"

Le milieu de terrain brésilien est heureux de son rôle à l'OL et croit en son équipe face à Manchester City.

Bruno Guimarães a fait un bien fou à l'Olympique Lyonnais depuis son arrivée. Déterminant dans la double confrontation contre la , le Brésilien aura un rôle majeur à jouer face à . Une rencontre cruciale pour l'OL qui a besoin de remporter la pour la jouer la saison prochaine. Dans un entretien accordé à l'UEFA, Bruno Guimarães a confirmé que la rencontre de Ligue des champions contre Manchester City était probablement la plus importante de la saison pour les Gones, tant elle est déterminante pour la fin de la saison actuelle mais aussi pour la prochaine.

"C’est le match le plus important de la saison, car nous savons que nous devons le gagner pour continuer à jouer en (UEFA) Champions League. Mon rêve est de jouer aussi en Champions League la saison prochaine, mais pour cela, nous devons gagner la Champions League actuelle. Je sais que ce sera un match très dur, très difficile, contre une équipe très forte qui a le ballon presque tout le temps. Chaque fois que nous aurons le ballon, nous devrons jouer et si nous jouons bien, nous pouvons gagner le match", a indiqué Bruno Guimarães.

" est un géant qui vise la Champions League"

"Est-ce que Lyon doit attendre et jouer le contre dans ce match ? Oui. C’est un peu difficile pour moi de le dire. Vous devriez peut-être demander à l’entraîneur, mais je pense que nous jouerons normalement. Nous sommes une équipe unie, nous sommes une équipe très forte aussi, donc je pense que nous pouvons jouer avec et sans le ballon. Nous verrons comment le match se déroulera", a ajouté le milieu brésilien de Lyon.

Bruno Guimarães est conscient de l'importance de son rôle dans la qualification face à la Juventus : "Je savais à quel point j'étais important pour Lyon, à quel point les supporters avaient des attentes énormes me concernant, ainsi que les dirigeants, et j'étais conscient des efforts qui ont été faits pour mon arrivée. Je savais aussi que le club était un géant qui visait la Champions League, mais j'étais préparé pour cela. La Juventus est une grande équipe avec de grands joueurs, qui a remporté la Champions League dans le passé, mais nous avons très bien joué, réalisé une excellente performance et battre cette équipe était très important pour gagner encore plus de confiance".

"Juninho m'a aidé à m'adapter. Quand je suis arrivé, j'ai parlé à Juninho et à l'entraîneur deux fois. Juni a traduit pour moi, mais maintenant que je parle déjà un peu français, le coach peut échanger directement avec moi et c'est mieux comme cela. Juninho a joué un rôlé clé. Je suis là avec son aval. Il m'avait appelé au début, puis j'ai parlé avec l'entraîneur et le président du club. C'était très agréable. Je suis très heureux d’être ici. Je ne sais pas si je suis à dix matches pour Lyon, mais les supporters ont aimé mes performances, tout comme l’entraîneur et mes coéquipiers", a conclu le Brésilien.