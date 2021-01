Bruno Fernandes se méfie de Liverpool

S'exprimant avant le choc de la FA Cup entre Manchester United et Liverpool, Bruno Fernandes a défendu la forme récente du champion de Premier League.

Bruno Fernandes a insisté sur le fait que ne "joue pas mal" alors que son équipe de se prépare à affronter les champions de en ce dimanche.

La défaite de était le cinquième match consécutif de Liverpool en Premier League sans victoire.

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer affrontent les Merseysiders au quatrième tour de la compétition une semaine après avoir joué un match nul 0-0 avec leurs féroces rivaux en Premier League.

Ce résultat d'Anfield faisait partie d'une série de cinq matchs sans victoire en PL pour Liverpool, qui a vu sa série de 68 matchs dans l'élite sans défaite se terminer contre Burnley jeudi.

Les Reds n'ont plus réussi à marquer lors de quatre matches de championnat consécutifs pour la première fois depuis mai 2000, alors que l'on doit remonter à en décembre 2006 pour retrouver la dernière fois que c'est arrivé à une équipe dirigée par Jürgen Klopp.

Liverpool a pourtant effectué 87 tirs depuis que Sadio Mané a marqué son dernier but contre West Brom lors d'un match nul 1-1 à domicile le 27 décembre, dont 27 contre Burnley.

L'inquiétude est le manque relatif de précision du trio d'attaque habituellement redoutable, composé de Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino, ainsi que la qualité des occasions créées, préoccupe les suporters.

Le total de buts attendus de Liverpool contre les Clarets n'était que de 1,6, avec seulement six de leurs tirs touchant la cible.

Mais Fernandes, qui a lui-même été confronté à des questions sur sa forme récente après avoir réussi un seul but et aucune passe décisive en cinq matches en 2021, dit que Liverpool est sans aucun doute toujours une équipe dangereuse à affronter. "Je pense que les équipes ont des moments", a-t-il déclaré au site web de United.

"Je ne pense pas que Liverpool joue mal. Je pense qu'ils ne gagnent pas. Quand les équipes ne gagnent pas, tout le monde en parle. Quand les joueurs ne marquent pas, tout le monde en parle. Je le sens parce que je sais que le niveau est élevé, parce que je suis arrivé et j'ai marqué beaucoup de buts et fait beaucoup de passes, et tout le monde veut des buts et des passes décisives de ma part. C'est la même chose - tout le monde attend des buts de Salah, de Firmino et de Mané. Ils ne marquent pas dans les derniers matchs et ça commence à se dire" oh, ils ne jouent pas bien ". "Ils créent, ils jouent, mais les autres équipes jouent mieux [qu'avant] et, comme je l'ai déjà dit, elles ont plus de qualité. Chaque équipe y va pour jouer peut-être sans la pression des fans. Les équipes jouent un peu un peu plus confortablement et, comme je l'ai dit, je pense que c'est un moment. Nous n'avons pas à regarder ce moment car les grandes équipes et les grands joueurs peuvent se montrer à chaque instant. "