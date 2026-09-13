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FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

Traduit par

Bruno Fernandes met Foden dans l'embarras lors du derby de Manchester

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
B. Fernandes
P. Foden
Angleterre
Portugal

Coup dur précoce pour City

Le derby de Manchester, disputé ce dimanche à Old Trafford lors de la quatrième journée de Premier League, a connu un épisode marquant en début de rencontre, lorsque Phil Foden, joueur de Manchester City, a reçu un carton rouge direct après avoir donné un coup de pied au Portugais Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United.

L'incident est survenu à la 23e minute, à la suite d'un contact entre Bruno Fernandes et Foden. Ce dernier est tombé au sol, mais a donné un coup de pied au capitaine de United, ce que l'arbitre Michael Oliver a considéré comme une faute justifiant une expulsion directe.

Michael Oliver n'a pas hésité à brandir le carton rouge à l'encontre de Foden, contraignant Manchester City à disputer le derby de Manchester à dix depuis la 23e minute, un coup dur pour l'équipe qui a perdu l'un de ses principaux éléments offensifs très tôt dans le derby.

La décision d'expulser Foden a suscité la protestation d'Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, sur la ligne de touche, le technicien exprimant sa colère face à la décision de l'arbitre. Il n'a toutefois procédé à aucun changement dans sa composition après le carton rouge, préférant maintenir ses éléments présents sur le terrain jusqu'à la fin de la première mi-temps.

Manchester City compte 9 points et occupe la deuxième place avant cette rencontre, derrière Arsenal, leader avec un parcours parfait (12 points), tandis que Manchester United totalise 4 points à la treizième place.

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