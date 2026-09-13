Bruno Fernandes met Foden dans l'embarras lors du derby de Manchester

Le derby de Manchester, disputé ce dimanche à Old Trafford lors de la quatrième journée de Premier League, a connu un épisode marquant en début de rencontre, lorsque Phil Foden, joueur de Manchester City, a reçu un carton rouge direct après avoir donné un coup de pied au Portugais Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United.

L'incident est survenu à la 23e minute, à la suite d'un contact entre Bruno Fernandes et Foden. Ce dernier est tombé au sol, mais a donné un coup de pied au capitaine de United, ce que l'arbitre Michael Oliver a considéré comme une faute justifiant une expulsion directe.

Michael Oliver n'a pas hésité à brandir le carton rouge à l'encontre de Foden, contraignant Manchester City à disputer le derby de Manchester à dix depuis la 23e minute, un coup dur pour l'équipe qui a perdu l'un de ses principaux éléments offensifs très tôt dans le derby.

La décision d'expulser Foden a suscité la protestation d'Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, sur la ligne de touche, le technicien exprimant sa colère face à la décision de l'arbitre. Il n'a toutefois procédé à aucun changement dans sa composition après le carton rouge, préférant maintenir ses éléments présents sur le terrain jusqu'à la fin de la première mi-temps.

Manchester City compte 9 points et occupe la deuxième place avant cette rencontre, derrière Arsenal, leader avec un parcours parfait (12 points), tandis que Manchester United totalise 4 points à la treizième place.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora.