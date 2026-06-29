Bruce : « J'aurais aimé affronter le Maroc pour les battre ! »

Hugo Broos, le sélectionneur de l’Afrique du Sud, a exprimé sa double déception après l’élimination prématurée des Bafana Bafana au premier tour de la Coupe du monde. Battue 1-0 par le Canada en seizièmes de finale, son équipe voit aussi s’évanouir le rêve d’affronter le Maroc.

Le Canada, qualifié pour les huitièmes de finale, attend désormais le vainqueur du match Pays-Bas – Maroc, programmé mardi matin.

En conférence de presse, le technicien belge a révélé que ses joueurs espéraient avec ferveur défier le Maroc au tour suivant, rappelant un bilan historique favorable entre les deux nations. Il a déclaré : « C’était quelque chose que nous espérions tous, mais la victoire contre le Canada était la condition préalable, et nous n’avons pas réussi à la remplir. »

Interrogé sur les causes de l’élimination, le technicien belge a pointé du doigt le manque de rapidité et de justesse dans les décisions de ses joueurs, avant d’avertir : « Dans le football moderne, la technique ne suffit plus : la puissance et la vitesse sont devenues des impératifs. Celui qui en est dépourvu paie cash face à un adversaire mieux armé. »

Malgré cet échec, le technicien a refusé de se laisser abattre, rappelant que la qualification pour les 16es de finale constituait déjà une performance inespérée : « Atteindre ce stade tenait du miracle ; par conséquent, il n’y a aucune raison d’être véritablement déçu. »

Un message aux clubs

Il a conclu par une critique acerbe du football local, pointant le fossé entre le championnat sud-africain et les exigences internationales : « Nous avons joué à un niveau deux fois supérieur à celui de votre championnat national, et la responsabilité incombe aux clubs, pas à la sélection nationale. Il ne suffit pas de célébrer la victoire des Sundowns en Afrique alors que le niveau international est bien plus élevé. »