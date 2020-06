Brighton, Maupay : "Les joueurs d'Arsenal devraient apprendre l'humilité"

L'attaquant de Brighton Neal Maupay a vertement tancé l'attitude des Gunners après le match entre les deux équipes samedi.

En blessant Bernd Leno dans un duel aérien, puis en inscrivant le but vainqueur d'une superbe frappe en lucarne à la dernière seconde, Neal Maupay a fait beaucoup de mal aux Gunners samedi.

Mais l'attaquant franco-argentin n'a pas arrêté sa croisade au coup de sifflet final, critiquant l'état d'esprit des hommes de Mikel Arteta.

"Certains devraient apprendre l'humilité, particulièrement l'un d'entre eux", a expliqué Maupay, ciblant Matteo Guendouzi.

Neal Maupay has a message for Matteo guendouzi... 👀#BHAARS #bbcfootball pic.twitter.com/YOjYqafTMw — Match of the Day (@BBCMOTD) June 20, 2020

"Il parlait pendant tout le match en disant des choses horribles. Je ne peux pas le répéter parce que j'aurais des problèmes. il le disait en français parce qu'il est Français. Donc quand j'ai marqué, j'ai juste dit: "Ecoute, voilà ce qui arrive quand on parle trop sur le terrain'.", a asséné le joueur de au micro de Match of the Day.